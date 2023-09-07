С космодрома Танэгасима в четверг, 7 сентября, стартовала ракета-носитель Н2А с первым японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM. Трансляция запуска велась на YouTube-канале японского аэрокосмического агентства JAXA.

Отделение аппарата произошло по плану через 47 минут после запуска. Посадочный модуль SLIM имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг. Его основной задачей является исследование кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Также аппарат оборудован специальной камерой для измерения содержания железа и других элементов на поверхности.

Модуль должен достигнуть орбиты Луны через 3–4 месяца после запуска, а уже через 4–6 месяцев прилуниться на ее поверхности.

Ранее, 28 августа, JAXA отложило старт ракеты-носителя H2A с первым японским посадочным модулем SLIM для исследования Луны из-за сильного ветра. Запуск был отложен, поскольку сила ветра в верхних слоях атмосферы не соответствовала условиям, необходимым для запуска.