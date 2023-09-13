МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Турция и Россия начали активное обсуждение расширения сфер для перехода в национальные валюты при взаиморасчетах, есть понимание того, что процесс будет непростым, но политическая воля у сторон имеется, она заявлена на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале сентября заявлял, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Россией и Турцией, а доля расчетов в долларах и евро снижается. В свою очередь, Эрдоган заявил о важности перехода на национальные валюты в двустороннем взаимодействии. Турецкий бизнес наращивает торговые операции через российские компании электронной коммерции, осуществляя рублевые расчеты: за семь месяцев текущего года экспортные поставки на сумму 428,8 миллиона долларов были оплачены в рублях, сообщила ранее газета Aydınlık.

«Мы сейчас активно обсуждаем с нашими российскими партнерами те сферы, в которых мы можем перейти в нацвалюты. Вы знаете, что процесс начался в энергетическом секторе, в нашем взаимодействии по газовым закупкам. Экономические отношения двух стран развиваются во всех областях, и мы соответственно выполняем поручения наших лидеров, которые указали на эффективность данного шага. Процесс будет непростым, но главное, что есть политическая воля и конкретные задачи», — сообщил собеседник агентства.

По данным газеты Aydınlık, за первые 8 месяцев текущего года общий объем экспорта в Россию составил 7,465 миллиарда долларов. Импорт из России за тот же период достиг 31,804 миллиарда долларов. Россия входит в тройку стран, с которыми Турция имеет наибольший объем внешней торговли. По данным турецкого министерства культуры и туризма, РФ заняла первое место в списке стран, направивших в Турцию наибольшее число туристов за первые 7 месяцев текущего года. Как пишет издание, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число приезжающих из РФ увеличилось на 59,22% и составило 3,498 миллиона человек.