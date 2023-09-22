Кредиты становятся дороже и недоступнее

Крупнейший игрок ипотечного рынка — Сбербанк — опять задал тренд на рост стоимости кредитов, подняв ее на на 0,5 п. п., хотя сегмент наиболее чувствителен к росту ставок из-за длинных сроков. Принятое решение является ответом на повышение ключевой ставки с 18 сентября. Другие игроки отставать не намерены и уже готовят новые условия кредитов по собственным программам. Такая политика в целом снизит доступность ипотеки и возможность банков выполнить годовые планы по выдачам.

О решении повысить ставки по ипотеке с 22 сентября — на 0,5 п. п.— сообщил в четверг, 21 сентября, глава Сбербанка Герман Греф. В результате по программам ипотеки «Вторичное жилье», «Новостройка», «Строительство дома» минимальная ставка составит 14,2% годовых. Действия Сбербанка стали ответом на последнее повышение ключевой ставки ЦБ: с 18 сентября регулятор увеличил ее на 1 п. п.— до 13%.

Ранее в августе резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания, и регулятор поднял ставку с 15 августа — сразу на 3,5 п. п., до 12%. Тогда первыми на действия регулятора также отреагировали крупнейшие игроки — ВТБ и Сбербанк. За ними последовали и другие банки. К концу месяца ставки по ипотечным кредитам в среднем до 14% годовых подняли Абсолют банк, «Ак барс», Альфа-банк, АТБ, Газпромбанк, «Дом.РФ», «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, «Санкт-Петербург», Совкомбанк и многие другие. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, увеличился по сравнению с январем 2023 года на 9,8% и достиг 100,4 тыс. руб.

На этот раз банки тоже последовали за лидером.

«Рост ставок в первую очередь затронет рыночную ипотеку. Но и по льготной ипотеке ставки в ряде крупных банков покажут небольшой рост в ближайшие один-два месяца (например, на 50 б. п.)»,— отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В ВТБ сообщили “Ъ”, что в связи с повышением ключевой ставки и решениями других игроков с 22 сентября корректируют условия по ипотечным кредитам. «Базовая ставка по рыночным программам увеличивается на 0,5 п. п. Минимальная ставка составит 14,1% годовых (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования,— сообщили в банке.— Ставки по госпрограммам остаются на однозначном уровне».

При этом в связи с новыми требованиями правительства, которые снижают размер субсидии банкам на 0,5 п. п., с 22 сентября ипотека с господдержкой-2020 будет доступна в ВТБ под 8% годовых, семейная — 6% (в ДФО — 5%), IT- и Дальневосточная ипотека — 5% и 2% соответственно, уточнили в ВТБ. Заявки, поступившие до 22 сентября по всем программам, банк рассмотрит по «старым» условиям, а полученное по ним решение, включая процентную ставку, будет действовать три месяца.

«По своим программам банк ставки пока не менял. После повышения ключевой ставки по «Семейной ипотеке» остается 5,99% годовых, по ИТ-ипотеке — 4,99% годовых, по Госпрограмме-2020–2014 — от 7,35% годовых»,— заявил зампред правления Абсолют банка Антон Павлов. Совкомбанк увеличил базовые ставки по рыночным программам на первичное и вторичное жилье на 0,5 п. п., на коммерческую недвижимость — на 1 п. п., ставки по программе льготной ипотеки вырастут до 7,99% годовых.

Повышение ставок по ипотечным кредитам снижает потенциальный объем кредитования, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.

По его оценкам, при увеличении базовой процентной ставки на 0,5 п. п. потенциальный объем кредитов на приобретение строящегося жилья может снизиться на 10–15%. На вторичном рынке жилья спрос на ипотеку менее эластичен и изменение ставки может ослабить кредитные объемы на 5–10%, считает эксперт.

Власти думают о продлении дешевых ипотечных кредитов

Еще летом потенциальный объем выдач в 2023 году оценивался на уровне 7–8 трлн руб., а сейчас ряд собеседников “Ъ” говорят о его снижении по крайней мере на 20%. «Такое значительное повышение номинальных ставок может сильно охладить рынок ипотечного кредитования,— подтверждает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян.— Объем выдачи во втором полугодии 2023 года едва ли превысит 3,5 трлн руб. по всему рынку». Что касается пролонгации льготных ипотечных программ, добавляет эксперт, это поддержит рынок, однако не сможет полностью нейтрализовать негативное влияние растущих ставок предложения.