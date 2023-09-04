Но лидером валютного рынка остается юань

Объемы торгов валютой в августе на Московской бирже оказались максимальными с февраля 2022 года. При этом впервые за несколько месяцев выросла доля операций с долларами, хотя лидерство удержала китайская валюта. Одновременно вырос средний объем сделок с «токсичными» валютами. Ситуация объясняется более высокой активностью импортеров и вытеснением физлиц в сегмент дружественных валют.

Вместе с тем впервые с начала года уменьшился размер сделок с китайской валютой. По итогам августа средняя сделка с юанем составила 2,44 млн руб., что на 3% ниже значения июля, хотя более чем на 40% выше показателя конца прошлого года. «Из-за снижения курса рубля нужно большее количество рублей, чтобы купить ту же партию импорта, что и в начале года»,— поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Не последнюю роль в укрупнении сделок с «токсичными» валютами играет снижение интереса к таким операциям со стороны частных инвесторов. «Обладание безналичными долларами и евро для физических лиц становится более сложным в силу введения высоких комиссий и отсутствия возможности инвестировать эти средства куда-либо внутри РФ»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В прошлом году многие банки ввели комиссии за ведение валютных счетов. В текущем году некоторые из них пошли дальше и начали вводить заградительные комиссии на переводы валютных средств.

Переток активности из «токсичных» валют по-прежнему идет в первую очередь в юань.

По мнению Владимира Евстифеева, востребованность других валют растет больше в корпоративном сегменте, чем у розничных инвесторов, в рамках установления новой концепции внешней торговли РФ и выстраивания новых каналов импорта.

Тем более что рыночные показатели валют дружественных стран сильно отличаются друг от друга. Если юань характеризуется относительно низкой волатильностью, то турецкая лира очень нестабильна. В этом году она подешевела к доллару более чем на 40%, а за пять лет — более чем в четыре раза. «Вряд ли физические лица могут рассматривать лиру в качестве инструмента сохранения капитала взамен гораздо более привычных долларов и евро»,— отмечает независимый экономист Константин Церазов.

В целом в отсутствие альтернативы «токсичным» валютам частные инвесторы теряют интерес к операциям на рынке.

Об этом свидетельствуют наблюдения участников рынка и данные Московской биржи, согласно которым доля таких инвесторов в общем обороте снизилась с начала года на 10 п. п., до 18%.

Бизнес сберегает средства в дружественных валютах

«Свой вклад в сократившийся интерес физлиц к валютному рынку вносит и сократившийся набор инструментов для инвестирования в условиях закрытых западных площадок»,— отмечает Михаил Васильев. По мнению господина Церазова, изменение настроений может быть связано с отсутствием возможности получить валюту в наличном виде.

С марта 2022 года действует запрет ЦБ на снятие со счетов иностранной валюты. Мораторий заканчивается 9 сентября, но 1 сентября глава Банка России отмечала, что ограничения будут продлены: «Санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял, и мы должны это иметь в виду».