Санду: аудиторы не нашли у Молдавии долга в $800 млн перед «Газпромом»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не обнаружила у страны долг перед «Газпромом» в $800 млн. Она утверждает, что российская сторона якобы хотела обмануть республику и оставить ее без газа в преддверии зимы. «Газета.Ru» разбиралась, откуда взялась такая задолженность и почему Кишинев и Москва не могут договориться, несмотря на 30-летнее сотрудничество.

Во время встречи с представительницами «Женской ассоциации» Гагаузии в селе Конгаз президент Молдавии Майя Санду заявила, что на следующей неделе правительство официально объявит об отсутствии у страны долгов в размере $800 млн перед «Газпромом». Ее слова приводит издание «Молдавские ведомости».

«Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу», — сказала Санду.

Она утверждает, что Молдавию вынуждали подписать документ, согласно которому страна обязуется выплатить $800 млн за четыре года. Президент назвала эту сумму «ужасно большими деньгами», поэтому власти не могли пойти на такие условия. При этом за 30 лет сотрудничества с российской стороной, Молдавия не пробовала покупать газ в другом месте.

«Если газ продает только монополист, то это ненормально. И они (представители российской стороны. — «Газета.Ru») сказали, что мы не сможем за два месяца поменять закон, найти новые контракты. Это было некрасиво с их стороны», — заметила Санду.

Сколько Молдавия должна за газ?

Осенью 2021 года стало известно о продлении на пять лет контракта «Газпрома» и «Молдовагаза» на поставку газа из России. Стороны условились, что стоимость природного топлива будет меняться каждый месяц в зависимости от биржевых цен. Кроме того, Кишинев согласился погасить накопившиеся долги.

По данным ТАСС, общая сумма задолженности Молдавии за газ составляет $709 млн ($433 млн — сама задолженность, остальное — пени за просрочку платежей). Счетная палата страны оценивает долг в $590,8 млн.

В апреле этого года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов проинформировал о решении властей привлечь две зарубежные компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma AS и британскую Forensic Risk Alliance & Co. Limited — для аудита исторической задолженности.

«Результаты аудита уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идет о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита мы примем решение, как дальше будет разрешена ситуация с «Газпромом». Результаты аудита, скажем так, интересные», — сообщал чиновник.

По его словам, проверка обошлась в €1,15 млн.

«Газпром» может не признать результаты аудита

Источник в правлении «Молдовагаза» на условиях анонимности рассказал агентству Infotag, что есть большие опасения непризнания «Газпромом» результатов аудита.

Причина может заключаться в том, что норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma AS в прошлом помогала Украине решить спор с «Газпромом» в международном арбитражном суде. Российская компания тогда проиграла.

«Истинная причина задолженности, которая, согласно балансу «Молдовагаза», составляет $709 млн, будет объявлена руководством компании, а не правительством Республики Молдова», — заявил источник. «Газпром» не может отдавать товар бесплатно». Молдавия не нашла денег на газ Компания «Молдовагаз» не смогла договориться с «Газпромом» об отсрочке очередного платежа. Не… 19 января 17:36

От 100-процентной зависимости от газа России…

До 2022 года энергетика Молдавии практически на 100% зависела от российского газа. Трансфер газа юридически осуществлялся между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром», причем последней принадлежит 50% акций молдавского газораспределительного предприятия.

До 2011 года стоимость газа рассчитывалась на основе специальной европейской формулы, которая учитывала динамику цен на горючее на мировом рынке. С 2012 года в контракт стал продлеваться ежегодно на основе двусторонних договоренностей.

В конце 2016 года договор подразумевал поквартальный расчет стоимости закупочной цены с учетом котировок цен на нефтепродукты. В 2019 году бывший президент республики Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке. Ее размер составил $10-15 на одну тысячу кубических метров. «Газовый кризис в Молдавии должен прочистить мозги Варшаве» Для бесперебойного прохождения отопительного сезона Кишиневу потребуется дополнительная 20% скидка… 20 января 18:00

30 сентября 2021 года контракт на поставку газа истек. Во время переговоров «Газпром» начал настаивать на погашении долга в размере $709 млн (без учета долга Приднестровья). При этом российская компания предложила Молдавии закупать газ по рыночной цене с 25-процентной скидкой и дала отсрочку долга. Кишинев отказался признать долг. Тогда переговоры зашли в тупик.

Во время переговоров «Газпром» два месяца поставлял в республику газ по рыночной цене. Затем российская компания сообщила, что готова продлить контракт на ноябрь, если Молдавия оплатит поставки за сентябрь и октябрь. Для заключения нового договора республике требовалось взять на себя обязательства по погашению задолженности.

…к режиму ЧС и альтернативным поставщикам

После этого часть молдавских предприятий перевели на мазут, в стране действует режим ЧС: изначально его ввели из-за дефицита газа в стране, в настоящее время его объясняют рисками из-за ситуации на Украине. Молдавия начала искать альтернативных поставщиков и закупала небольшие партии топлива у Польши, Нидерландов и Украины.

В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил сократить поставки газа в Молдавию, так как посчитал, что топливо оседает на Украине.

В мае этого года премьер республики Дорин Речан сказал, что страна не потребляет газ из России, так как интегрирована в европейскую энергетическую сеть.

В июне 2023 года министр энергетики Парликов заявил в эфире телеканала TV8, что Молдавия не видит смысла в дальнейших закупках природного газа у российской компании «Газпром».

«Даже если цены у «Газпрома» будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», — отметил Парликов.