Сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха». Об этом вечером в пятницу, 27 октября, заявило палестинское исламистское движение ХАМАС.

«Отключение связи и интернета в секторе Газа и эскалация бомбардировок жилых кварталов с суши, моря и воздуха предупреждает о намерении оккупационных сил совершить новые массовые убийства и геноцид вдали от глаз прессы и всего мира», — написало палестинское движение в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа.

Также 27 октября сообщалось об активизации военных действий у границы Израиля и анклава. Жители анклава рассказали телеканалу CNN, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

5 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа. Однако он не стал разглашать подробности, в том числе, когда она начнется.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.