Антониу Гутерриш: даже во время холодной войны ситуация была более предсказуемой

Противоречия между сверхдержавами достигли самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью телеканалу CNN в понедельник, 18 сентября.

«Уровень противоречий между сверхдержавами в настоящее время беспрецедентнен со времен Второй мировой войны. Даже во время холодной войны ситуация была более предсказуемой, чем сегодня», — сказал он.

По его словам, в прошлом взаимоотношения между сверхдержавами были предсказуемыми. Даже если возникал конфликт или обострялась какая-то ситуация, государства предпринимали меры, чтобы не допустить прямой конфронтации.

«Сегодня уровень непредсказуемости гораздо выше», — подытожил Гутерриш.

Сторонники западной идеологии предпочитают называть переход государств к самостоятельному статусу в многополярном мире потерей контроля и непредсказуемостью в геополитическом плане. Однако страны мира смотрят на это под другим углом. В частности, 12 сентября заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что сообщество стран БРИКС приобретает совершенно новый глобальный вес и становится площадкой глобальной многополярности с мировым охватом.

Еще в июне председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли на церемонии вручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны заявил, что США, Россия и КНР являются сверхдержавами в формирующемся многополярном мире.

27 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер говорил о несогласии стран мира с позицией США о своей праведности. Экс-госсекретарь отметил, что такой взгляд США на самих себя не находит понимания у других государств, включая Китай. Он видит в этом глубокую разницу между странами.