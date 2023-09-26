Завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года. Об этом 26 сентября сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Сегодня новость о заводе Volvo в очередной раз нас догнала — то, о чем я говорил раньше, что Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события», — сказал он во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Шапша рассказал, что планирует встретиться с руководством предприятия, чтобы обсудить планы. По его словам, завод выйдет на полную мощность в 2024 году.

Ранее, 8 сентября, пресс-служба Минпромторга России сообщила, что активы шведского автоконцерна Volvo в РФ передали местному инвестору. Совместно с новым собственником был определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства в Калуге.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, сделка по передаче активов Volvo в России не включала опцион на обратный выкуп.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных из-за проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.