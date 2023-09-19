Группа майора Горбаконенко пресекла попытку перехода госграницы боевиками ВСУ

Группа российских военнослужащих под командованием майора Павла Горбаконенко охраняла госграницу в районе одного из населенных пунктов. При проведении обхода майор вскрыл попытку перехода противником государственной границы. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 20 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

Передав координаты их местоположения на командный пункт батальонной тактической группы, Горбаконенко вместе с группой вступил в бой с превосходящими силами противника. В течение часа они вели неравный бой. Оттянув силы неприятеля на себя, майор Горбаконенко помог группе усиления ударить во фланг вражеского подразделения. Это заставило противника отступить.

В ходе боя группой Горбаконенко огнем из стрелкового оружия и гранатометов было уничтожено несколько боевых бронированных машин и большая часть группы боевиков. Грамотными действиями офицер предотвратил попытку провокации и прорыва через государственную границу.

Тем временем гранатометчик сержант Дмитрий Горбунов в составе мотострелкового взвода оборонял один из населенных пунктов, когда противник предпринял попытку штурма поселка. Взвод Горбунова оказался под основным ударом украинских боевиков.

В ходе боя, под плотным артиллерийским и минометным огнем, сержант Горбунов уничтожил два беспилотных летательных аппарата противника типа «Фурия». В один из моментов сражения сержант получил ранение, но продолжал биться с превосходящими силами противника.

Огнем из ручного противотанкового гранатомета он уничтожил один танк и в составе взвода продолжил вести огонь по пехоте врага, который, понеся потери в личном составе и технике, отступил.

Днем ранее, 19 сентября, в Минобороны рассказали, как отделение под командованием старшего сержанта Виктора Алимова действовало в составе батальонной тактической группы. Оно эвакуировало вышедшую из строя технику вблизи одного из населенных пунктов, когда противник открыл артиллерийский огонь по стоянке российской автотехники.

Также в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как артиллерия и авиация РФ нанесли удар по ВСУ на северском направлении. Он рассказал, когда по целям работает артиллерия, а когда подключается авиация.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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