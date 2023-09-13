МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российские власти разбираются в причинах волатильности курса рубля и ищут механизмы для его стабилизации, Сбербанк также вынес ряд предложений в этой сфере, заявил глава банка Герман Греф.

«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе — найти механизмы решения этой проблемы», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Греф добавил, что банк также предложил властям примерно шесть разных мер в этой сфере, которые помогут стабилизировать ситуацию, однако отказался комментировать конкретные меры.

«Это такая очень тонкая сфера. Все это в обсуждении. У нас есть свой набор предложений, но это нужно делать, это не то, что нужно публично обсуждать», — отметил Греф.