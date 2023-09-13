Греф: власти работают над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля

Монеты номиналом один рубль.

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российские власти разбираются в причинах волатильности курса рубля и ищут механизмы для его стабилизации, Сбербанк также вынес ряд предложений в этой сфере, заявил глава банка Герман Греф.

«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе — найти механизмы решения этой проблемы», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Греф добавил, что банк также предложил властям примерно шесть разных мер в этой сфере, которые помогут стабилизировать ситуацию, однако отказался комментировать конкретные меры.

«Это такая очень тонкая сфера. Все это в обсуждении. У нас есть свой набор предложений, но это нужно делать, это не то, что нужно публично обсуждать», — отметил Греф.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Курс доллара в целом стабилен к мировым валютам перед выходом статистики в США

Сюжет: Торги МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Индекс доллара незначительно снижается в среду утром, при этом американская валюта растет к иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США и продолжают оценивать заявление главы

Читать далее >

Греф: власти работают над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российские власти разбираются в причинах волатильности курса рубля и ищут механизмы для его стабилизации, Сбербанк также вынес ряд предложений в этой сфере, заявил глава банка Герман Греф. «То, что делается

Читать далее >

Путин не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля

Президент России Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет. Он отметил, что резких движений в решении вопросов с нацвалютой никто делать не будет. Глава государства

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады