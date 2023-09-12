Текущий курс рубля очень волатилен и не соответствует фундаментальной стоимости российской валюты, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 2–3%.

«У нас сегодня все хорошо с платежным балансом, но тем не менее курс является очень волатильным. И находится на уровне, который явно не соответствует фундаментальной стоимости рубля», — сказал господин Греф на полях ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).

Он также прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина ограничить рублевые переводы за рубеж. Глава Сбербанка сказал, что «никогда не был большим сторонником валютного регулирования», потому что «любые меры валютного контроля легко обходятся». Однако, по его мнению, меры регулирования нужны. «Надо детально с причинами (такого курса рубля.— «Ъ») разбираться и принимать меры»,— убежден Герман Греф.

Он считает, что пока сложно предсказать, каким будет рост ВВП по итогам года, так как впереди еще четыре месяца, и нужно смотреть на ситуацию в экономике. Господин Греф отметил, что меры, направленные на снижение доступности кредитных ресурсов, «дадут отрицательный вклад в ВВП». «То, что рост (ВВП.— «Ъ») будет свыше 2%, это очевидно. Между двумя и тремя процентами», — добавил глава Сбербанка.

Накануне курс доллара обвалился на 2,7 руб.— до 95,08 руб./$. Этому способствовало возросшее предложение валюты со стороны спекулянтов, которые решили зафиксировать прибыль. Сегодня, 12 сентября, рубль продолжил укрепляться: на открытии торгов евро опускался ниже 100 руб., доллар — ниже 93 руб.