Принимаемых властями мер для стабилизации курса рубля пока недостаточно, но уже ведется работа над новыми инструментами, заявил глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф. По его мнению, административные меры введения или восстановления валютного регулирования вряд ли дадут эффект, так как это «будет неудобно для бизнеса» и неэффективно.

«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Ну и Центральный банк это хорошо понимает и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы»,— сказал глава Сбербанка в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

По словам господина Грефа, обычно с оттоком на рынке борются с помощью повышения ставок, но речь идет не только о ключевой ставке, которую Центробанк уже повысил. «Арбитраж на валютном рынке настолько высок, что повышение ставки там на 4 или 5 базовых пунктов ничего не решает. И главная цель поднятия ставки Центральным банком была все-таки борьба с инфляцией, а не влияние на текущий курс»,— пояснил он.

Герман Греф говорил, что текущий курс рубля очень волатилен и не соответствует фундаментальной стоимости российской валюты. Он посоветовал россиянам не хранить сбережения в твердых валютах, а вкладывать их в российские акции. В начале нынешней недели рубль укрепился, но сегодня, 13 сентября, евро снова превысил отметку 100 руб., доллар — 95,9 руб.