Светлана ЗадераВвести для граждан предельный объем дохода от сбора грибов, ягод и орехов в размере 2,4 млн руб., перевести отрасль на безналичные расчеты, снизить для бизнеса НДС с 20 до 10% и разрешить экспорт собранных физлицами товаров предлагают в Союзе переработчиков дикоросов. Такие изменения в законодательство прописаны в модели реформы отрасли дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, которая направлена в правительство РФ, Госдуму, Рослесхоз и Совет Федерации. Копия документов есть в распоряжении «РГ».

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников в интервью «РГ» сообщил, что ведомство планирует упростить сбор дикоросов для бизнеса, при этом неизменным останется то, что «гражданин всегда может пойти в лес и собрать грибы, ягоды и орехи». Он отметил, что ведомство ждет предложения регионов и бизнеса. Сейчас предпринимателям для сбора в лесу нужно взять участок в аренду, поэтому чаще бизнес предпочитает покупать собранное у населения.

В союзе существующий механизм считают неэффективным. Несмотря на колоссальные запасы и высокий спрос на дикоросы, количество заключенных договоров аренды для их сбора ничтожно мало. Как говорится в документах, существуют проблемы законодательного определения правового статуса граждан-сборщиков, которые регулярно продают собранное и иногда подозреваются в незаконном предпринимательстве.

Около 20% сельского населения в России постоянно зарабатывает на сборе грибов, трав и ягод

Тем временем, по данным союза, около 20% сельского населения зависит от продажи собранного в лесу, ведение необходимого регулирования позволит улучшить жизнь не менее 20 млн россиян. Представители отрасли предлагают разграничить сбор дикоросов как коммерческий вид деятельности и частную деятельность граждан с помощью определения максимального размера дохода физлиц от продажи собранных дикоросов и продукции на их основе на уровне не более 2,4 млн руб. в год.

Также предлагается ввести платежи за использование лесных ресурсов для бизнеса, который закупает продукцию у населения. Снизить ставки НДС предполагается на кедровый орех, замороженную и иным способом переработанную дикую ягоду, дикие свежие, замороженные и консервированные грибы, напитки на основе лекарственных растений, в том числе иван-чай.

«В структуре производственных затрат удельный вес затрат на закупку сырья в среднем составляет порядка 70-80%, что является характерной особенностью данной отрасли в целом. Чрезмерная налоговая нагрузка компаний-переработчиков по НДС ставит в неравное положение добросовестных налогоплательщиков и «уклонистов», получающих таким образом экономическое преимущество. Это, в свою очередь, ведет к развитию теневого сектора экономики», — отмечают авторы инициативы.

Также предлагается ввести обязательный безналичный расчет между физлицами и бизнесом. Так как наличные операции при закупке часто остаются за рамками налогового учета, а также позволяют скрыть следы незаконной заготовки, считают в союзе.

Еще союз просит разрешить экспорт дикоросов, закупленных у граждан. Сейчас, отмечается в документе, регламент не предусматривает возможности подтверждения законности сбора пищевых лесных ресурсов гражданами.

«В то же время законодательство других стран — членов ЕАЭС предусматривает возможность экспорта пищевых лесных ресурсов, закупленных у населения», — говорится в документе.

Председатель Ассоциации «Союз производителей иван-чая» Александр Хлынов в сопроводительном к документу письме отметил, что сейчас вся их продукция делается из дикорастущего растения, культивирование и агротехнология только начали разрабатываться.

«В процессе сбора и изготовления продукции производители сталкиваются с рядом сложностей, которые напрямую пересекаются с проблематикой остальных дикоросов: грибов, ягод, орехов и т.д. Тесно взаимодействуя с Союзом заготовителей и переработчиков дикоросов, мы выступаем за дальнейшее развитие отрасли иван-чая и дикоросов в целом. Однако существующие проблемы правового регулирования не позволяют достичь желаемого результата. Путем объединения усилий с Союзом заготовителей и переработчиков дикоросов мы способны решить общеотраслевые задачи», — отмечают представители отрасли.

Учредитель «Эко-фабрики Сибирский кедр» Алексей Альпет также поддерживает предлагаемые меры и отмечает, что до сих пор в российском законодательстве существует ряд факторов для развития отрасли, в то же время она имеет очень недооцененный со стороны государства потенциал по развитию переработки и созданию уникальных экологически чистых продуктов питания на основе дикоросов.

Председатель правления в ассоциации «Дикоросы» Александр Деев рассказал «РГ», что в действующих стратегиях уже четко определены ключевые слабые и сильные стороны этой сферы экономики.

При этом он отметил, что слабая сторона сферы дикоросов — низкие ежегодные объемы заготовок ягод, орехов, трав и грибов, которые не превышают 7-10% от объемов заготовок СССР. Деев связывает это с административными барьерами, действующими как для сборщиков, так и заготовителей, эти барьеры приводят к низкой мотивации участников рынка системно инвестировать свои ресурсы в повышение объемов и качества собираемого и заготавливаемого сырья.

«А когда в подобных обстоятельствах количество административных барьеров предлагают увеличить — это вряд ли приведет к развитию отрасли, скорее наоборот, отобьет мотивацию еще сильней. Тут я имею в виду предлагаемые меры: установление лимитов на сдачу сырья сборщиками и введение обязательства перевода всех платежей сборщикам на безналичные расчеты.

При текущей нестабильности стоимости валют, при жестком санкционном давлении на страну, в том числе в финтехе, подобные меры могут привести к серьезным проблемам для простых сборщиков дикоросов уже в самое ближайшее время», — добавил он.

В пресс-службе Рослесхоза сообщили «РГ», что указанный документ пока не поступил на рассмотрение в ведомство.

«Отметим, что в случае поступления документа ведомство готово рассмотреть предложенные инициативы в работе по совершенствованию механизма заготовки дикоросов», — отметили в Рослесхозе.