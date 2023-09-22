Грабителя узбекистанского банка задержали в Петербурге

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в похищении денег из филиала банка в Узбекистане. Об этом 22 сентября сообщил источник «Известий».

Следствие установило, что 26-летний гражданин Узбекистана вместе с подельниками с января по апрель 2021 года украл около 5 млрд узбекских сумов, что составляет около 36 млн рублей. Затем мужчина сбежал из страны в Россию.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение средств, организованное группой и в особо крупном размере»).

Ранее, 28 августа, в Москве 42-летняя жительница Санкт-Петербурга женщина украла у спящего пассажира метро мобильный телефон и объяснила свой поступок «затмением». За кражу петербурженке может грозить до пяти лет лишения свободы.

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