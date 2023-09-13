Участники рынка считают это малореалистичным

Минфин хочет легализовать децентрализованные финансовые организации (DeFi DAO) для обеспечения перетока ликвидности в цифровые финансовые активы (ЦФА). По мнению чиновников, для этого не потребуется сильно менять регулирование. Однако эксперты считают симбиоз DAO и ЦФА малореалистичным. Зато, по их мнению, возможна интеграция DAO в финансовой сфере с государственными услугами.

Минфин допускает легализацию в России работы децентрализованных финансовых организаций, заявил на форуме Сrypto Summit 2023 директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. Чиновник предлагает использовать «ту ликвидность в криптоактивах, которая уже есть у граждан, чтобы они могли инвестировать в ЦФА по российскому законодательству».

Сейчас в реестре операторов информационных систем, которые могут выпускать ЦФА, состоят 10 платформ. В реестр операторов обмена, которые позволяют обменивать активы между платформами, включена только Московская биржа. Господин Чебесков полагает, что это количество сократится или даже останется единый агрегатор платформ, «который в идеале имел бы доступ также к децентрализованным финансам и криптоактивам». В ближайшее время Минфин выступит с законодательными инициативами для узаконивая DAO, отметил чиновник. Будет достаточно иметь возможность классифицировать уже созданные ООО цифровыми DAO.

DAO — это децентрализованная автономная организация. В контексте DeFi речь идет о децентрализованных организациях, которые управляют проектами, связанными с предоставлением финансовых инструментов. Управление DAO находится в руках участников проекта (через голосование). По состоянию на 12 сентября общий объем активов, заблокированных под нужды DeFi-проектов, оценивался в $37 млрд.

Руководитель направления по развитию цифровых проектов BitRiver Александр Барышников оценивает возможность введения в российское правовое поле работы децентрализованных финансовых организаций «безусловно положительно». При этом он считает нужным «установление комплексного правового регулирования обращения криптовалюты и майнинга, как источника чистой криптовалютной ликвидности». Работа в направлении формирования правовой базы для рынка криптовалют в РФ идет с 2017 года. Закон о цифровых финансовых активах вступил в силу 1 января 2021 года, но до сих пор в сегменте размещаются в основном разовые выпуски, которые выкупаются ограниченным количеством инвесторов.

Впрочем, ряд опрошенных экспертов считает идею интеграции ЦФА с DeFi малореалистичной. По словам основателя Cross Finance Александра Мамасидикова, рынку децентрализованных финансов присущи «анонимность и отказ от централизованных схем», в то время как для ЦФА характерен «централизованный контроль». Между тем DAO «не нужны никакие разрешения для того, чтобы существовать» — они «подчиняются только математическим законам, лежащим в основе криптографических алгоритмов», подчеркивает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.

Не стоит забывать и о рисках DAO, говорят эксперты. По словам сооснователя BerezkaDAO и Weezi Романа Кауфмана, к ним относятся сложности масштабирования до уровня, «необходимого для обслуживания всего населения», уязвимости для атак, а также отсутствие эффективных механизмов регулирования. По словам господина Мамасидикова, на текущий момент «ни в одной из стран нет готовой правовой базы, которая бы позволила урегулировать рынок децентрализованных финансов».

В то же время государство может использовать DAO для предоставления финансовых услуг, например, для управления пенсионным фондом или предоставления кредитов малому бизнесу, считает господин Кауфман. Кроме того, уточняет он, DAO могут использоваться для создания децентрализованных бирж, которые предлагают более низкие комиссии и более широкий выбор активов, чем традиционные биржи.