Татьяна ЗамахинаГосдума приняла в первом чтении законопроект о продаже детских товаров с пониженной ставкой НДС в 10%. Законопроект был разработан во исполнение перечня поручений президента РФ.

Под пониженную ставку налога, в частности, попадает детская мебель, автокресла и велосипеды, подгузники, пеленки и многое другое. НДС для них снизится с 20% до 10%.

Это будет способствовать росту доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей, заявили в кабмине.

В апреле текущего года власти уже разрешили продавать с такой же уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. Льготным налогообложением также уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.

Комментарии

Владимир Сипягин, депутат ГД:

— Законопроект расширяет перечень детской продукции, которой предусмотрена льготная ставка. В список включили велосипеды, детские автокресла бутылочки, соски, горшки, ванночки и горки для купания новорожденных. Речь идет исключительно о продукции, предназначенной для использования детьми.

Между тем, хотел бы отметить, что мы снижаем льготную ставку, но это никак не влияет на цену самой продукции. Производитель не снижает цену, и стоимость детской продукции остается завышенной. После принятия этого законопроекта, хотелось бы, чтобы ФАС обратил внимание на этот факт.

Анатолий Бифов, депутат ГД:

— Законопроект позволит отечественному производителю товаров для детей получить дополнительные преференции. Это поможет создать конкурентную продукцию, что скажется и на понижении цен. Вместе с тем, чтобы не допустить применения налогоплательщиками пониженной ставки НДС для продукции, не относящейся к категории детской, вводятся уточнения, что именно относится к детской продукции.