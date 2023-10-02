В Белом доме заявили об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины

Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине связи с отсутствием долгосрочного финансирования, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе официального брифинга 2 октября.

«Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности», — говорится в заявлении Миллера.

В условиях отсутствия долгосрочного финансирования правительства у страны пока нет возможности реализовывать контрактные программы, позволяющие заключать долгосрочные контракты.

«Финансирование было приостановлено», — констатировал представитель Госдепа.

2 октября политолог-американист Малек Дудаков заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая не вошла в закон о временном финансировании правительства США, продолжится, но в меньшем объеме.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Штатах была предотвращена приостановка работы правительства.

При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.