МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф не советует хранить сбережения в твердых валютах из-за отсутствия по ним доходности, рекомендует обратить внимание на рублевые облигации и рынок акций.

«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», — ответил он на вопрос, в чем лучше сейчас хранить сбережения, в рамках интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на рынке есть инструменты для хеджирования рисков, в том числе валютных.

«На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции», — заключил глава Сбербанка.