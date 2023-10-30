Глава Дагестана Меликов: беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины

Попытки управлять беспорядками в аэропорту Махачкалы осуществлялись с Украины. Об этом 30 октября заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Инициаторы этой акции, безусловно, — наши враги, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали в том числе и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны», — сказал он на пресс-подходе.

Губернатор указал, что Telegram-канал «Утро Дагестана», призывавший выходить на митинги с антиизраильскими лозунгами, администрировался с Украины. Он заявил о попытках дестабилизровать обстановку в республике.

«Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводится нашими врагами, противниками нашей страны», — сказал он.

Меликов назвал действия участников беспорядков предательством, так как те «играли за врага».

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

По данным регионального минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело. Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

Правительство Республики Дагестан сообщило, что ситуация находится под контролем. Создан оперативный штаб, которым руководит глава региона Сергей Меликов.

30 октября Росавиация сообщила, что, предварительно, аэропорт Махачкалы возобновит работу в 02:59 мск 31 октября.

В тот день главном управление МВД по Дагестану сообщило, что установлены личности 150 участников беспорядков, 60 человек уже задержаны.