FT: норвежский суверенный фонд стал крупнейшим акционером банка UBS

Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющий норвежским суверенным фондом, нарастил свою долю в швейцарском банке UBS до 5%. Тем самым, как пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты аналитической компании S&P Capital IQ, NBIM стал крупнейшим акционером UBS, обойдя американские инвестфонды BlackRock и Dodge & Cox. Они владеют 4,9% и 3% акций банка соответственно.

Как отмечает FT, наращивание доли норвежским фондом связано со стремлением UBS привлечь иностранных инвесторов после поглощения Credit Suisse. За последние полгода акции UBS выросли на 30%, а прибыль банка во втором квартале достигла рекордных $29 млрд. Тем не менее многие крупные инвестфонды пока с осторожностью подходят к акциям банка, стараясь понять, насколько быстро и эффективно UBS удастся интегрировать Credit Suisse в свою деятельность.

NBIM и до этого был одним из крупнейших акционеров UBS — в последние два десятилетия он входит в топ-10 акционеров банка. Норвежский суверенный фонд — крупнейший в мире фонд национального благосостояния, его активы достигают $1,4 трлн.

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