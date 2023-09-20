ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Роман МаркеловФедеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на очередном заседании по монетарной политике, как и ожидал рынок, не стала менять диапазон базовой процентной ставки. Он остался на уровне 5,25-5,5% годовых.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. В последние месяцы рост рабочих мест замедлился, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается высокой», — говорится в релизе ФРС.

При этом более жесткие условия кредитования для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию и степень этих эффектов остается неопределенной, отметили в Федрезерве. При этом из заявлений ФРС можно сделать вывод, что регулятор готов продолжить повышать диапазон базовой процентной ставки в будущем, чтобы достичь цели по инфляции в 2%. При принятии решения об этом будут учитываться данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о финансовых и международных событиях, указывают в Федрезерве.

По итогам августа годовая инфляция (к тому же месяцу прошлого года) в США ускорилась: она составила 3,7% против июльских 3,2%, следует из данных федерального бюро статистики США. В июне она составляла 3%, это был минимальный показатель с весны 2021 года. По итогам 2022 года инфляция в США составила 6,5% (пик годовой инфляции был в июне — 9,1%).

В ФРС начали увеличивать диапазон базовой процентной ставки на каждом заседании с марта 2022 года из-за высокой инфляции. Тогда ставка была повышена впервые с декабря 2018 года. В 2020 году Федрезерв в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, напротив, неожиданно резко и внепланово понизил диапазон ставки до 0-0,25%. С этой отметки и начался непрерывный рост ставок весной прошлого года: до заседания 14 июня ФРС провела десять раундов повышения диапазона базовой ставки подряд.

Июньский перерыв в цикле повышения был связан с позитивными данными по инфляции, в ФРС отмечали, что тогдашнее сохранение диапазона ставки позволит американскому регулятору оценить дополнительные экономические показатели и их влияние на денежно-кредитную политику. На прошлом заседании 26 июля ФРС снова повысила диапазон ставки на 0,25 процентного пункта, до нынешних 5,25-5,5% годовых.

Следующее заседание ФРС, на котором будет обсуждаться диапазон базовой ставки, пройдет 1 ноября.

«Надежды рынка на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики тают, поскольку инфляция в Штатах все еще превышает целевой показатель в 2%, в то время как экономика в целом остается стабильной», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Минфин анонсировал возвращение мер валютного контроля

Елена МанукиянВ России планируют вернуть меры валютного контроля, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, они позволят сдерживать временные колебания

Читать далее >

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Роман МаркеловФедеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на очередном заседании по монетарной политике, как и ожидал рынок, не стала менять диапазон базовой процентной ставки. Он остался

Читать далее >

Зампред ЦБ Заботкин выступил против ограничений на движение капитала

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор выступает против введения дополнительных ограничений на движение капитала. Так он отреагировал на предложение Минфина рассмотреть вопрос о частичном возвращении валютного контроля,

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады