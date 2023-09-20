Роман МаркеловФедеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на очередном заседании по монетарной политике, как и ожидал рынок, не стала менять диапазон базовой процентной ставки. Он остался на уровне 5,25-5,5% годовых.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. В последние месяцы рост рабочих мест замедлился, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается высокой», — говорится в релизе ФРС.

При этом более жесткие условия кредитования для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию и степень этих эффектов остается неопределенной, отметили в Федрезерве. При этом из заявлений ФРС можно сделать вывод, что регулятор готов продолжить повышать диапазон базовой процентной ставки в будущем, чтобы достичь цели по инфляции в 2%. При принятии решения об этом будут учитываться данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о финансовых и международных событиях, указывают в Федрезерве.

По итогам августа годовая инфляция (к тому же месяцу прошлого года) в США ускорилась: она составила 3,7% против июльских 3,2%, следует из данных федерального бюро статистики США. В июне она составляла 3%, это был минимальный показатель с весны 2021 года. По итогам 2022 года инфляция в США составила 6,5% (пик годовой инфляции был в июне — 9,1%).

В ФРС начали увеличивать диапазон базовой процентной ставки на каждом заседании с марта 2022 года из-за высокой инфляции. Тогда ставка была повышена впервые с декабря 2018 года. В 2020 году Федрезерв в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, напротив, неожиданно резко и внепланово понизил диапазон ставки до 0-0,25%. С этой отметки и начался непрерывный рост ставок весной прошлого года: до заседания 14 июня ФРС провела десять раундов повышения диапазона базовой ставки подряд.

Июньский перерыв в цикле повышения был связан с позитивными данными по инфляции, в ФРС отмечали, что тогдашнее сохранение диапазона ставки позволит американскому регулятору оценить дополнительные экономические показатели и их влияние на денежно-кредитную политику. На прошлом заседании 26 июля ФРС снова повысила диапазон ставки на 0,25 процентного пункта, до нынешних 5,25-5,5% годовых.

Следующее заседание ФРС, на котором будет обсуждаться диапазон базовой ставки, пройдет 1 ноября.

«Надежды рынка на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики тают, поскольку инфляция в Штатах все еще превышает целевой показатель в 2%, в то время как экономика в целом остается стабильной», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.