Финансовый эксперт Голованов: цены на нефтепродукты внутри РФ стабилизируются

В ближайшее время цены на дизель и бензин в России стабилизируются на текущем уровне, при этом дефицита на рынке не ожидается, рассказал «Известиям» эксперт по финансам, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов 22 сентября.

Эксперт отметил, что в целом на мировом рынке выросли цены на нефть, стоимость нефтепродуктов, например дизеля, тоже достигла рекордных уровней.

«Цены, которые мы видим на заправках, сильно отличаются от общемировых цен на топливо. Например, в Европе литр дизельного топлива может стоить €1,5–2, в то время как у нас он даже €1 не стоит. Это достигается за счет механизма топливного демпфера. Разница между экспортной и внутренней ценой топлива доплачивается правительством», — сказал он.

При этом Голованов уточнил, что с 1 сентября правительство начало снижать топливный демпфер, в результате наблюдался рост цен на заправках. Однако правительство предприняло необходимые меры для стабилизации рынка и ввело экспортные пошлины, а также 21 сентября установило запрет на экспорт нефтепродуктов, включая дизель. Эксперт обратил внимание на то, что ограничение не касается поставок по межправительственным соглашениям в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию — это может служить фактором, сглаживающим воздействие запрета.

«Ожидается, что цены на нефтепродукты внутри страны стабилизируются на текущем уровне и вероятно уже прошли пиковые цены. <…> Ожидается стабилизация цен на дизель и бензин на текущих уровнях. Значительного снижения цен не ожидается, и рынок адаптируется к текущей ситуации. Не ожидаются дефициты на рынке, так как наполнение отечественного рынка топливом является стратегической задачей, и нефтяники должны поддерживать этот процесс», — заключил Голованов.

Ранее 22 сентября сообщалось, что в России снизились биржевые цены на бензин и дизельное топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 подешевел до 59,362 тыс. рублей за 1 т, Аи-92 — 55,925 тыс. рублей за 1 т, летний дизель — до 61,431 тыс. рублей за 1 т.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение правительства ограничить экспорт топлива, подчеркнул, что меры приняты своевременно, и они будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке в РФ.