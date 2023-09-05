Евро упал к доллару после выхода данных о снижении деловой активности в еврозоне

Знак евро

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару после публикации статданных в еврозоне, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.47 мск курс евро к доллару снижается до 1,0735 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0794 доллара.

Курс доллара к иене в то же время растет до 147,32 иены со 146,46 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,43%, до 104,16 пункта.

Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в августе сократился до 46,7 пункта с 48,6 пункта в июле, что стало минимумом почти за три года. Предварительная оценка составляла 47 пунктов. А PMI услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта, что также оказалось ниже предварительной оценки — 48,3 пункта.

Кроме того, PMI как композитный, так и в сфере услуг Франции, оказались в августе ниже прогнозов, как и композитный PMI Германии, чей индекс услуг в то же время совпал с ожиданиями.

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