Евро стабилен к доллару перед выходом статистики по еврозоне утром во вторник

Сюжет: Курсы валютДенежные купюры евро

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник утром незначительно меняется, рынки ожидают выхода статистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,0792 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0794 доллара, курс доллара к иене рос до 146,7 иены со 146,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 104,19 пункта.

Рынки ожидают выхода окончательных данных S&P Global по деловой активности в еврозоне. Предварительная оценка показала, что композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг региона в августе упал до почти трехлетнего минимума в 47 пунктов с 48,6 пункта в июле. В то же время значение показателя меньше 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

На среду запланирован выход «Бежевой книги» (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Они могут повлиять на стоимость доллара и ожидания рынков по монетарной политике Федрезерва.

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