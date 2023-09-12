МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании данных о потребительских ценах в США, которые могут указать на ускорение инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0722 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0748 доллара, курс доллара к иене рос до 147,2 иены со 146,58 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,27%, до 104,85 пункта.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам августа ускорилась до 3,6% с 3,2% месяцем ранее. По словам экспертов, трейдеры предпочитают не продавать американскую валюту в ожидании ускорения роста потребительских цен в стране.

Федеральная резервная система (ФРС) США в значительной степени опирается на данные по инфляции в стране при выборе курса монетарной политики. Ускорение роста потребительских цен может дать рынкам понять, что от регулятора стоит ожидать более «ястребиных» действий и комментариев, которые поддержат курс доллара. Заседание Федрезерва пройдет на следующей неделе, 19-20 сентября.

«Поскольку ожидается, что данные по инфляции укажут на ее устойчивость, мы считаем, что продавать доллар перед завтрашним отчетом о потребительских ценах рискованно», — сказал агентству Блумберг главу мировой валютной стратегии Brown Brothers Harriman Уин Тин (Win Thin).