Евро снижается к доллару на макростатистике из еврозоны в ходе торгов четверга

Сюжет: Курсы валютДенежные купюры евро

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем уменьшается на слабой статистике по ВВП еврозоны и промышленному производству в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск курс евро к доллару снижался до 1,0709 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара. Курс доллара к иене опускался до 147,5 иены со 147,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 104,96 пункта.

Слабая статистика по еврозоне усилила опасения вокруг экономики региона, что негативно отразилось на стоимости евро. Так, оценка роста ВВП еврозоны во втором квартале была ухудшена до 0,5% с 0,6% в годовом выражении и до 0,1% с 0,3% в квартальном выражении.

Промпроизводство Германии в июле сократилось хуже ожиданий — на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,4% в июне к маю, ожидалось сокращение на 0,5%.

Теперь инвесторы ожидают публикацию статистики из США. Согласно прогнозам экспертов, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 сентября выросло на 6 тысяч, до 234 тысяч.

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