МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс евро перешел к снижению по отношению к доллару в четверг после публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару снижался до 1,0669 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0728 доллара, до выхода статистики европейская валюта дорожала к американской. Курс доллара к иене на 18.08 мск уменьшался до 147,06 иены со 147,45 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,45%, до 105,24 пункта.

По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых, что стало новым историческим максимумом. В то же время регулятор отметил, что ставка достигла уровня, который приведет к замедлению инфляции до целевого уровня в 2%.

По словам аналитиков, это может стать максимальным значением ставки ЕЦБ, учитывая ухудшающуюся экономическую ситуацию в Европе.

«ЕЦБ, вероятно, закончил с повышением ставки. На фоне ослабления экономического роста ЕЦБ, вероятно, может сделать паузу на следующем заседании, а если перспективы роста продолжат ухудшаться, то пауза может превратиться в пиковое значение ставки», — считает стратег JP Morgan Asset Management Майк Белл (Mike Bell), чье мнение приводит агентство Блумберг.