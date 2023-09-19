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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ослабление юаня против доллара США носит временный характер, а курс китайской валюты против валют основных торговых партнеров остается стабильным, сообщила во вторник китайская государственная газета Economic Daily.

В последние месяцы аналогичные комментарии звучали и от представителей официального Пекина, обеспокоенных затянувшимся снижением китайской валюты против доллара США.

С начала года юань упал более чем на 5% против доллара, присоединившись к числу азиатских валют, демонстрирующих худшую динамику в 2023 году. Между тем против корзины других основных валют юань за тот же период потерял лишь 0,15%, согласно расчетам Reuters, основанным на официальных данных.

Увеличение разницы между доходностью в Китае и других ведущих странах, в особенности в США, оказывает усиливающееся понижательное давление на юань.

«В долгосрочной перспективе обменный курс юаня по-прежнему будет определяться фундаментальными показателями экономики», — пишет издание.

«В случае необходимости финансовые регуляторы будут принимать меры, решительно корректируя одностороннее и проциклическое поведение, купируя действия, нарушающие функционирование рынка, и предотвращая чрезмерное колебание обменного курса».

На прошлой неделе Народный банк Китая понизил требования к валютным резервам финансовых институтов. В Economic Daily отмечают, что это решение положительно повлияло на стабилизацию ожиданий в отношении китайской валюты и восстановление доверия рынка.

«Если судить по прошлым случаям понижения нормы обязательного резервирования иностранной валюты банками (RRR), это должно ослабить понижательное давление на юань, предотвратить его избыточное колебание и укрепить доверие в краткосрочной перспективе», — пишет газета.