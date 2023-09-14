Роман МаркеловЕвропейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую ставку в десятый раз подряд. Регулятор увеличил ее минимальным шагом в 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Повышение ставки может поднять курс евро ко всем остальным валютам, включая и рубль. Особенно если Федеральная резервная система (ФРС) США оставит на следующей неделе процентную ставку неизменной.

«Инфляция продолжает снижаться, но, как ожидается, все еще будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени. Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%», — отмечается в релизе ЕЦБ.

В сентябрьских макроэкономических прогнозах персонала ЕЦБ для еврозоны средняя инфляция прогнозируется на уровне 5,6% в 2023 году, 3,2% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Это пересмотр в сторону повышения на 2023 и 2024 годы и в сторону понижения на 2025 год, уточнили в ЕЦБ. Также регулятор прогнозируют, что экономика еврозоны вырастет на 0,7% в 2023 году, на 1% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году.

5,6 процента может составить средний уровень инфляции в странах еврозоны по итогам 2023 года. Это все еще очень высокий рост цен для европейской экономики. При этом в 2022 году инфляция в еврозоне достигла 9,2%

Повышение ставки напрямую влияет на торможение европейской экономики. Как считают в ЕЦБ, теперь текущий показатель ставок уже достиг уровня, который, если поддерживать его в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню в 2%. Таким образом, центробанк, возможно, приостановил повышение ставки и не будет менять ее уровень на следующем заседании 26 октября.

Хоть уровень инфляции в еврозоне и снижается (по итогам 2022 года она составила 9,2%), текущие показатели инфляции остаются там очень высокими для Европы. Разгон цен в еврозоне с весны прошлого года вынудил ЕЦБ к повышению до этого нулевой базовой ставки. На февральском и мартовском заседаниях ЕЦБ повышал базовую ставку на 0,5 процентного пункта, как и до этого на декабрьском. На майском заседании регулятор поднял ставку уже только на 0,25 процентного пункта, на июньском — тоже. По итогам июльского заседания ставка выросла еще на столько же.

В сентябре и октябре 2022 года ЕЦБ поднимал ставку на 0,75 процентного пункта, в июле — на 0,5 процентных пункта. Это было первое повышение ставки с 2011 года, она тогда выросла с 0% до 0,5%.