На западе Афганистана ночью произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,6. Об этом 15 октября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первые толчки были зафиксированы в 03:36 с магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения находился в 36 км к северу от города Герат, в котором проживают около 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Второе землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 03:56. Очаг залегал на глубине 35 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, ночью 11 октября, на северо-западе был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,3. в 00:52 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.

7 октября на западе Афганистана произошло несколько мощных землетрясений. По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3.