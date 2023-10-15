Два землетрясения зафиксировали за ночь на западе Афганистана

На западе Афганистана ночью произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,6. Об этом 15 октября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первые толчки были зафиксированы в 03:36 с магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения находился в 36 км к северу от города Герат, в котором проживают около 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Второе землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 03:56. Очаг залегал на глубине 35 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, ночью 11 октября, на северо-западе был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,3. в 00:52 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.

7 октября на западе Афганистана произошло несколько мощных землетрясений. По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

«Карабкаются по стене беспокойства». Глава крупнейшего банка США дал пессимистичный прогноз

Глава JPMorgan Даймон предупредил о самом опасном времени за десятилетия Ситуация вокруг Украины, а также атака боевиков ХАМАС на Израиль могут «иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических

Читать далее >

Путин: для российского бюджета нужен курс доллара чуть пониже

БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Цель указа о возврате валютной выручке, подписанного на этой неделе — сделать курс доллара «чуть-чуть пониже» для оптимального формирования бюджета, заявил президент России Владимир Путин.  «Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть

Читать далее >

Рубль продолжает слегка прибавлять после подробностей указа о валютной выручки

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу продолжает торговаться в умеренном плюсе после публикации подробностей указа о продаже экспортной выручки, следует из данных Московской биржи.  Курс доллара расчетами «завтра» на 17.30 мск снижался на 6

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады