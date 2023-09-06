Два отвечавших за Россию топ-менеджера Binance объявили об уходе

Директор криптобиржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис заявили о своем уходе из компании.

«Друзья, сегодня мой последний день в Binance. Я ухожу с позиции VP, ответственного за Восточную Европу, СНГ, Турцию, Австралию и Новую Зеландию»,— написал Глеб Костарев в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Господин Костарев напомнил, что несколько месяцев назад перестал отвечать за работу криптобиржи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Владимир Смеркис объявил о своем уходе спустя пару часов после Глеба Костарева. Господин Смеркис также анонсировал встречу с журналистами, на которой он пообещал рассказать о причинах ухода из компании.

«Если бы я рисовал карты желаний своей карьеры, то черно-желтый бренд точно в нем бы был. И он был. Да еще как. Я ни капли не жалею ни об одном дне в компании»,— написал господин Смеркис в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

26 августа Binance ограничила для россиян на торги любой валютой через Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»), за исключением рубля. Это касается клиентов, которые прошли верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России.

28 августа The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного представителя компании сообщила, что Binance рассматривает возможность полного ухода из России.

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