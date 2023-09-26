Динамика валютного рынка отразится на товарном

Курс доллара США на мировом рынке достиг десятимесячного максимума. Инвесторы ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС и оценивают последствия возможного «шатдауна». На российском рынке движение курса валют и индекса Московской биржи определяется в значительной степени сочетанием внутренних факторов. Однако со временем косвенное влияние может вырасти через возможные снижения котировок в долларах товарных активов, в первую очередь нефти — основного экспортного товара России.

Курс американской валюты на мировом рынке 25 сентября обновил многомесячный максимум. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до 106,1 пункта, максимального значения с 30 ноября 2022 года. Уверенный рост продолжается с середины лета, и за это время курс американской валюты вырос более чем на 6%, причем только с начала сентября он прибавил 2,2%.

Доллар укрепился на фоне жестких заявлений ФРС по итогам последнего заседания и возросших рисков «шатдауна». На минувшей неделе американский регулятор, как и ожидало большинство аналитиков, оставил ключевую ставку на прежнем уровне 5,25–5,5%, но в комментариях не исключил ее повышения до конца года.

Рост ставки ФРС и как следствие доходностей облигаций и ставок по кредитам ведет к ухудшению кредитного качества заемщиков и к отказу от продления кредитов, это чревато ростом дефолтов и массовыми увольнениями персонала, отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Поэтому инвесторы предпочитают сократить вложения в наиболее рисковые активы и уйти в доллар США, включая американские казначейские облигации.

Доходность десятилетних UST 25 сентября впервые с осени 2007 года поднялась выше 4,5% годовых, прибавив с начала осени более 40 базисных пунктов.

Росту спроса на американскую валюту, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, способствуют и риски «шатдауна» в США. Администрация Белого дома может пойти на частичную остановку работы правительства и всех госслужб в случае, если Конгресс до конца финансового года, заканчивающегося 30 сентября, не успеет согласовать полноценный или краткосрочный бюджет страны. Хотя с такими рисками администрация президента США сталкивается регулярно, и всегда рано или поздно конгрессмены приходят к консенсусу, но каждый случай вызывает беспокойство инвесторов и ведет к росту интереса к доллару.

В связи с изоляцией российского рынка глобальные тенденции оказывают на него ограниченное влияние. В частности, на валютном рынке биржевой курс доллара на Московской бирже даже опускался в ходе торгов понедельника на 33 коп., до 95,92 руб./$, по итогам дня остановился на отметке, близкой к значению закрытия пятницы 96,24 руб./$. С середины лета курс вырос более чем на 6 руб., что связано было с дефицитом валюты на фоне снижения поступающей в страну валюты от экспорта и высоким спросом на нее со стороны уходящих из страны иностранных компаний и инвесторов, а также с высокой активностью спекулянтов.

Российская экономика подтягивается к 1980 году

Схожая картина наблюдалась и на фондовом рынке. Индекс Московской биржи снизился в понедельник на 0,12%, до отметки 3045,29 пунктов, но вырос за два с половиной месяца более чем на 5%. Ограниченное влияние связано с слабостью рубля, реинвестированием дивидендов, полученных от крупных российских компаний, и подъемом цен на нефть. Даже с учетом того, что котировки североморской нефти Brent снизились в понедельник на 0,4%, с середины июля она подорожала более чем на 14%, до $93,2 за баррель.

Однако в случае повышения ставки ФРС и ее удержания на высоком уровне длительное время российский рынок может тоже пострадать, считают аналитики. Как отмечает Михаил Васильев, сохранение высоких ставок более продолжительное время может оказать давление на экономику США и повышает риски глобальной рецессии. Это приведет к падению цен на основной экспортный товар России — нефть. «Доходы бюджета по итогам 2022 года на 41% состояли из нефтегазовых доходов, поэтому цены на нефть напрямую влияют на экономическую ситуацию в России»,— отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. По словам господина Васильева, снижение цен на российское сырье негативно для курса рубля, инфляции и процентных ставок в России.