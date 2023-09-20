Георгий ПанинРяд экономистов пророчат рост курса доллара до 110 рублей. И такой прогноз может сбыться из-за ряда событий. Но есть и позитивный сценарий для российской валюты.

По какому пути может пойти рубль, «Российской газете» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин:

— Рубль постепенно стабилизируется после резкого ослабления прошлой недели. Это произошло вслед за стремительным укреплением, вызванным очередной попыткой властей предотвратить новую волну обесценивания национальной валюты.

Правда, по итогам очередного заседания Банка России, на котором вновь была существенно повышена ключевая ставка, глава регулятора Эльвира Набиуллина призналась, что предлагаемые многими меры укрепления рубля малоэффективны и неправильны. По ее мнению, необходимо создавать экономические предпосылки для подорожания национальной валюты.

Кроме того, у многих складывается ошибочное ощущение слишком большого обесценивания рубля. Это объясняется тем, что он в прошлом году неоправданно сильно укрепился из-за временного сочетания падения импорта и наращивания экспорта, который еще не испытал на себе основной объем санкций. Затем курс рубля быстро снизился к экономически более адекватным уровням, что и создало впечатление излишней девальвации.

На самом же деле за три года (с сентября 2020 года) рубль подешевел к доллару всего на 20% с небольшим. Это совсем небольшое снижение курса национальной валюты, учитывая произошедшее с тех пор серьезное ухудшение геополитической обстановки, беспрецедентные антироссийские санкции, которые со временем усиливают негативное воздействие на финансово-экономическую систему за счет накопления данного эффекта.

В то же время даже такое умеренное относительно долгосрочного горизонта ослабление рубля позволяет существенно улучшить ситуацию с большим дефицитом госбюджета. Что касается усиления инфляции из-за снижения курса рубля, то этот эффект будет сдерживаться высокой ключевой ставкой, которую ЦБ может еще повысить. Тем более, уже созданные жесткие денежно-кредитные условия будут ограничивать рост потребительских цен.

Сырьевой фактор для рубля создает благоприятные условия: нефтяные цены заметно выросли за последние несколько месяцев, достигнув максимума с ноября 2022 года. Если они даже просто останутся около этих уровней, экспортная выручка постепенно будет увеличиваться, что повысит приток иностранной валюты на российский рынок. Правда, улучшению ситуации с валютной выручкой продолжат препятствовать геополитические и санкционные ограничения, а также добровольное сокращение поставок нефти из РФ.

В то же время спрос на инвалюту остается повышенным как со стороны восстановившегося импорта, так и лиц, выводящих капиталы из страны, в том числе нерезидентов, выходящих из российских активов.

Тем не менее, если ситуация на сырьевом рынке существенно не ухудшится, как и геополитическая обстановка, а санкционный режим сильно не изменится, рубль способен перейти к умеренному укреплению. Доллар может вновь проверить на прочность отметку 92,5 рубля и даже достичь 90 рублей.

Ключевым риском для рубля, как и многих других валют, особенно сырьевых и развивающихся, остается непростая ситуация в крупных экономиках, прежде всего Китая и ЕС. Разрастание наблюдающихся там системных проблем способно привести к полномасштабному мировому финансово-экономическому кризису. Вряд ли он закончится столь же быстро, как предыдущие, поскольку сейчас невозможно в полной мере вернуть сверхмягкие монетарные условия, так как они способны спровоцировать очередной всплеск инфляции.

В случае реализации подобного негативного сценария сырьевые цены испытают серьезное снижение и будут оставаться на более низких уровнях длительное время. В результате рубль может возобновить активное ослабление, доллар окончательно закрепится выше 100 рублей.