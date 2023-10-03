Экономист Перепелица не исключил доллар по 105 рублей

Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник впервые с 14 августа поднимался выше 100 рублей – до 100,25 рубля, а евро – до 104,7175 рубля. С чем связано ослабление курса рубля, каких значений доллар и евро достигнут в октябре, что могут сделать российские власти для стабилизации ситуации — в материале «Газеты.Ru».

По данным Мосбиржи, после утреннего взлета на торгах курсы доллара и евро немного скорректировались. По состоянию на 11:32 мск, доллар стоит 99,45 рубля, евро — 104,4 рубля.

С чем связан рост курсов валют

«Рубль ускорил ослабление после завершения налогового периода 28 сентября. Предложение валюты на рынке поддерживалось высоким, пока экспортеры продавали валютную выручку для расчетов с бюджетом. До последней недели октября рубль лишился этого фактора поддержки», — пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

С экономической точки зрения, тенденция последних 10 месяцев на ослабление рубля по-прежнему сохраняется. Несмотря на высокие цены на нефть, текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить спрос на валюту для закупки импорта, для оттока капитала и со стороны уходящих иностранных компаний, уточнил Васильев.

«Приток валютной выручки в страну снизился из-за перехода в расчетах за экспорт-импорт на рубли. Кроме этого, президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме говорил о том, что власти видят «сдержанный возврат валютной выручки» со стороны крупнейших экспортеров», — отметил аналитик.

Поэтому власти будут договариваться с бизнесом об увеличении предложения валюты для стабилизации курса рубля, но без «резких движений» в области мер валютного контроля, считает Васильев.

По его словам, негативными факторами для курса рубля также являются геополитические и бюджетные риски, ускорение инфляции и запрет на экспорт бензина и дизеля. Он сокращает валютную выручку и предложение валюты. По мнению Васильева, запрет на экспорт нефтепродуктов является более негативным для рубля, чем позитив от введения «курсовых» экспортных пошлин.

«По нашим прогнозам, экспорт бензина и дизельного топлива в четвертом квартале мог бы составить $12 млрд (или $4 млрд в месяц). Эта цифра практически идентична всему прогнозируемому нами профициту текущего счета в октябре-декабре», — сказал Васильев.

Этот запрет на экспорт нефтепродуктов может существенно снизить и без того скудное предложение валюты на российском рынке и оказать давление на рубль, считает он.

Против курса рубля играют спекулянты, добавил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По мнению Васильева, стабилизация курса рубля необходима, в том числе за счет увеличения предложения валюты со стороны экспортеров и снижения спроса на валюту для оттока капитала.

«При этом необходима более тонкая ручная настройка в области работы с экспортерами по возврату валютной выручки и валютному контролю, чтобы не помешать бизнесу работать в текущих условиях западных санкций», — уточнил аналитик.

Некоторую поддержку рублю оказывает монетарный фактор.

«На фоне ускорения годовой инфляции выше 5,8% возросли ожидания повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России 27 октября еще как минимум на 1 п.п., до 14% годовых. В результате банки стали активнее повышать ставки по депозитам, что увеличивает привлекательность рублевых сбережений», — отметил эксперт.

Также в пользу рубля остаются высокие цены на нефть, продажи юаней из резервов на 0,8 млрд рублей в день и новые экспортные пошлины, которые вступили в силу с 1 октября, перечислил Васильев. Цены на российскую нефть в сентябре превысили $83 за баррель, по данным Минфина, против $50-60 в первом полугодии. По оценке аналитика, «курсовые» экспортные пошлины могут увеличить предложение валюты на рынке примерно на $0,7 млрд в месяц.

Что будет с курсом рубля в октябре

По мнению Васильева, тенденция на ослабление рубля может продолжиться в октябре, пока не будут предприняты новые административные меры в поддержку его курса. Васильев предположил, что в октябре доллар будет стоить 97-102 рубля, евро — 102-107 рублей, юань — 13,3-13,9 рубля.

По словам Зельцера, фундаментальный и биржевой курс рубля могут значительно отличаться, а его высокая волатильность курса не исключает мощные движения, и это наблюдалось в августе, когда доллар откатился от 102 к 92 рублям. Поэтому Зельцер не исключает очередного разворота в области 100 рублей и восстановления рубля еще в рамках осени поближе к 90 рублям за доллар и 95 рублям за евро.

В базовом сценарии Васильев ожидает, что российские власти в ближайшие дни активизируют словесные интервенции в поддержку рубля.

В случае дальнейшего резкого ослабления рубля и преодоления долларом отметки 100 рублей Васильев ждет задействования дополнительных мер со стороны властей, которые были озвучены ранее – возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортеров, ужесточение ограничений на отток капитала и запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, в том числе в рублях. Также не исключены запрет на кредитование зарубежных трейдерских подразделений, дополнительное повышение ключевой ставки до 15-17%, увеличение продажи юаней из резервов, запрет российским компаниям на выкуп своих акций у нерезидентов и замедление выхода иностранных компаний с российского рынка, перечислил возможные меры Васильев.

Пока консенсус между Минфином и Банком России в вопросах валютного контроля и продажи экспортной выручки не будет достигнут, курс рубля будет достаточно волатильным и вполне в ближайшее время может преодолевать отметки в 100-105 рублей за доллар, считает кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Поднятие ключевой ставки, скорее всего, практически не даст никакого эффекта для стабилизации курса. Прежние подходы поддержки экспортеров и бесконечной девальвации рубля себя уже давно изжили и требуют пересмотра. Необходима вдумчивая последовательная политика по развитию внутреннего рынка с обеспечением устойчивости рубля», — уверен он.

В базовом сценарии Васильев допускает, что курс рубля до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар. В свои прогнозы на четвертый квартал Васильев закладывает средний курс доллара на уровне 98 рублей, евро — 103 рублей и юаня — 13,4 рубля.

«В свои прогнозы на 2024 год мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 100 рублей. При этом риски смещены в сторону более слабого курса рубля», — подчеркнул Васильев.