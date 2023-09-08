МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, слабо меняется в пятницу днем, свидетельствуют данные торгов.

Вот и все: 99 рублей за доллар

По состоянию на 15.13 мск курс евро к доллару символически растет до 1,0703 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 147,45 иены со 147,29 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 105,2 пункта.

Днем ранее была опубликована статистика по рынку труда в США. Так, согласно официальным данным, число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 сентября, неожиданно снизилось — до 216 тысяч.

Инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, которое пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 93% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%.