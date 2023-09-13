Доллар продолжает рост к евро и иене после выхода данных об инфляции в США

Курсы валют

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к евро и иене продолжает расти примерно теми же темпами, что и днем, после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 18.33 мск курс евро к доллару снижается до 1,0739 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0752 доллара, курс доллара к иене поднимается до 147,49 иены со 147,08 иены. До выхода статистики американская валюта дорожала к евро и иене примерно теми же темпами. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 104,64 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам августа ускорилась до 3,7% с 3,2% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%. В августе при этом потребительские цены в США, как и ожидалось, выросли на 0,6% после роста на 0,2% в июле.

Данные об инфляции в значительной степени влияют на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако, в данном случае это не повлияет на итоги сентябрьского заседания регулятора, и учётную ставку он в ответ не повысит.

«Во времена, когда центробанки очень зависимы от данных, очень соблазнительно обращать много внимания на ежемесячную статистику, но в целом, мне кажется, что это мало повлияет на ситуацию. Мы по-прежнему считаем, что ФРС на следующем заседании сохранит ставку. Рынки оценивают немного более высокий шанс еще одного повышения позднее в этом году», — цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Titan Asset Management Джона Ляйпера (John Leiper).

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