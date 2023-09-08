Доллар на Мосбирже в конце недели вырос до 97,78 рубля, но снизился в пятницу

Курсы валют

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Доллар на Московской бирже завершил неделю ростом до отметки 97,78 рубля, несмотря на то, что отечественная валюта укрепилась к доллару, юаню и евро по итогам торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 47 копеек, до 97,78 рубля, юаня — на 15 копеек, до 13,27 рубля, евро — на 62 копейки, до 104,8 рубля.

За неделю курс доллара вырос на 1,69 рубля, юаня — на 1 копейку, евро — на 65 копеек.

При этом ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российских валютных торгов дорожал на 0,92%, до 90,75 доллара за баррель.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЙ ЦБ

«Торговая активность в валютной секции Мосбиржи стала немного подрастать, отражая изменение расстановки сил перед грядущим заседанием ЦБ РФ. Вероятно, регулятор сможет повысить размер ключевой ставки до 12,5-13% годовых, поскольку с момента внеочередного заседания инфляционное давление усилилось, а кредитный рынок не сбавляет оборотов. Впрочем, не исключены и макропруденциальные меры, которые будут направлены на торможение кредитного рынка», — говорит Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

Со стороны внешнего фона условия для российской валюты, по мнению эксперта, выглядят умеренно позитивно. Цены на российскую нефть подрастают на фоне решения России и Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение предложения нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года. При этом спрос на нефть в текущем полугодии остается высоким, несмотря на ожидание торможения роста глобального ВВП, отмечает Евстифеев.

Среди факторов давления на рубль Юрий Кравченко из «Велес Капитала» выделил заметное сокращение продажи валютной выручки в середине лета — в июле отношение чистых продаж валюты крупнейших экспортеров к их валютной выручке сократилось до 67% против 82% в июне.

«Судя по всему, в августе показатель, как и в июле, оставался невысоким (менее 70-80%) по сравнению с предыдущими периодами, что отражает усиление давления на рубль, несмотря на благоприятную динамику нефтяных котировок в последние месяцы», — считает Кравченко.

Кроме этого, импортеры увеличили спрос на валюту — в августе нетто-объем покупок иностранной валюты банками составил 591,3 миллиарда рублей, что на 15% больше июльского показателя и стало максимальным значением за период публикации подобных данных ЦБ с марта 2022 года, отмечает эксперт.

ПРОГНОЗЫ

«Мы ожидаем, что рост нефтяных котировок позволит несколько улучшить ситуацию с экспортом, а ужесточение ДКП ЦБ окажет давление на потребительский спрос, ограничив импорт. Все вместе несколько улучшит ситуацию с торговым балансом. Однако поддержка для рубля от этого будет ограниченной из-за сложностей с возвратом экспортной выручки и притоком «токсичной» валюты, структурного ухудшения финансового счета, оттока капитала через импорт и так далее», — говорит Кравченко.

Евстифеев считает, что краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно негативно, но приближение курса доллара к рубежу в 100 рублей может вызвать коррекционную волну снижения курса.

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» прогнозирует, что на следующей неделе курс доллара будет двигаться в диапазоне 95,5-98,5 рубля, получив возможность укрепиться на фоне заметных валютных интервенций ЦБ с 14 сентября, возможного повышения ставки на заседании регулятора в пятницу, а также высоких нефтяных цен.

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