МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта отыграла в четверг ощутимым ростом указ президента об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,77 рубля, до 97,43 рубля, юаня — на 41 копейку, до 13,30 рубля, евро — на 3,68 рубля, до 102,81 рубля.

Объем торгов юанями расчетами «завтра» по итогам дня составил 191,9 миллиарда рублей против 34,1 миллиарда по евро и 145 миллиардов по доллару.

Доллар за день потерял к рублю 2,8%, юань — 3%, евро — 3,5%.

РУБЛЬ НАШЕЛ ОПОРУ

Курс российской валюты в четверг скачкообразно вырос, отреагировав на указ президента «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам». Указ вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке.

Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Также в отдельных компаниях вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения валютных правил. В итоге, доллар сразу ушел под ключевой уровень 100 рублей, «нарисовал» локальное дно на отметке 96,46 рубля, после чего стабилизировался в районе 97 рублей.

«Рубль в четверг ощутимо вырос на позитивных для себя новостях — возвращаются обязательные нормы продажи валюты для экспортеров. Точные параметры пока не известны, но можно определенно сказать, что эта мера позволит повысить ликвидность валютного рынка и поддержать российскую нацвалюту», — комментирует Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

Стоимость нефти к 21.26 мск росла на 0,1%, до 85,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 106,1 пункта.

ПРОГНОЗЫ

У рубля есть и другие факторы поддержки, которые в совокупности могут повлиять на дальнейшее его укрепление: жесткая монетарная политика ЦБ РФ и относительно дорогая нефть, плюс сохраняется вероятность дальнейшего ее роста, рассуждает София Кирсанова из УК «Первая».

«При этом стоит отметить, что вероятность повышения ключевой процентной ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ снизится, если текущие меры в совокупности все-таки развернут национальную валюту РФ в сторону роста», — добавляет она.

Указ о продаже экспортной выручки кардинально ситуации для рубля не изменит в условиях повышенного спроса на инвалюту, но оттеснить доллар к 95 рублям, а возможно и ниже, в ближайшей перспективе он вполне сможет, считает Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

«К тому же на будущей неделе поддержку рублю может начать оказывать приближение налогового периода октября. В пятницу ждем доллар в диапазоне 95-99 рублей», — добавляет он.