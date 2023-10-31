Владислав КуликовДиректор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил «РГ», что постановления о временном ограничении выезда должников из страны действуют в рамках 6,2 млн исполнительных производств. Глава ведомства особо подчеркнул: мера эффективная, и сокращать стоп-листы не планируется. В этом году резко выросли суммы, выплачиваемые невыездными: всего за 9 месяцев этого года по исполнительным производствам, по которым применялось временное ограничение, было взыскано 41,8 млрд рублей. Кроме того, Дмитрий Аристов пояснил, что 957,3 млн рублей было взыскано по исполнительным производствам, касающихся алиментных платежей.

Дмитрий Васильевич, не планирует ли ваше ведомство отказаться от практики составления списка невыездных?

Дмитрий Аристов: Нет.

Давайте говорить начистоту. Посмотрите, что происходит в мире. Люди уже не так часто ездят за границу. Какой смысл сегодня ограничивать в выезде тех, кто и так сидит дома?

Дмитрий Аристов: Практика показывает обратное. В частности, мы по-прежнему нередко фиксируем факты, когда должник принял решение о погашении долга после неудачной попытки выезда за границу.

Вот лишь один пример. В Волгоградской области должник по решению суда должен ежемесячно выплачивать четверть дохода на содержание несовершеннолетнего сына, но от своих обязанностей долгое время уклонялся. К моменту, когда исполнительный документ поступил в службу судебных приставов, долг вырос до 950 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об ограничении на выезд должника за пределы России. После того как гражданин был остановлен на пункте пограничного контроля, он в полном объеме погасил долг по алиментам.

Кроме того, гражданин официально оформил свою трудовую деятельность и предоставил судебному приставу-исполнителю данные для удержания текущих платежей. Теперь алименты ежемесячно удерживаются из дохода должника. Таких примеров масса.

Таким образом, временные ограничения являются серьезным стимулирующим фактором, позволяющим без изъятия имущества должников исполнить требования судебных актов.

Сколько всего сейчас невыездных?

Дмитрий Аристов: По состоянию на 1 октября этого года временное ограничение должников в праве выезда из Российской Федерации действовало в рамках 6,2 млн исполнительных производств. В том числе по 456,4 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.

Как человеку заранее узнать, что дорога за границу ему закрыта?

Дмитрий Аристов: Сегодня это можно сделать, не выходя из дома. На портале госуслуг реализован функционал, который в режиме реального времени сообщит как о наличии временного ограничения на выезд, так и обо всех этапах его снятия. Кроме того, с помощью личного кабинета можно получить информацию о наличии исполнительного производства, принятых принудительных мерах, также можно подать заявления и ходатайства.

В этом году резко выросли суммы, выплачиваемые невыездными должниками. Потому сокращать стоп-листы не планируется

Как быстро приходит ответ?

Дмитрий Аристов: Сервисы позволяют должникам и взыскателям получать информацию о ходе исполнительного производства в режиме онлайн менее чем за 3 секунды. Ходатайства или другие заявления в рамках исполнительного производства рассматриваются в установленный законом срок для этих видов документов. За последний год подано более 22 миллионов обращений через личные кабинеты на портале госуслуг.

Можно ли в режиме онлайн расплатиться и снять ограничения?

Дмитрий Аристов: Да, в личном кабинете можно оплатить долг. Как только оплата пройдет, в личном кабинете, как я уже говорил, можно будет увидеть все стадии процесса снятия ограничения выезда из Российской Федерации. С 2022 года направлено более 1,5 миллиарда уведомлений. Подано уже сейчас более 9 миллионов заявлений о наличии вынесенных ограничений.

Расскажите в целом о внедрении цифровых технологий: правда ли, что вы сегодня можете взыскать долг, просто нажимая на кнопки?

Дмитрий Аристов: Нет, это не так. Принудительное исполнение всегда требовало и требует личного участия должностного лица Службы. Между тем, учитывая объем исполнительных документов, требующих принятия мер принудительного исполнения, Служба активно внедряет цифровые технологии в те направления своей деятельности, которые касаются, например, сбора информации о должнике, способов общения с ним и получения обратной связи, внутренней организации работы.

Дмитрий Аристов рассказало применении в работе судебныхприставов цифровых технологий.

Судебные решения в большинстве регионов Российской Федерации уже сегодня поступают на принудительное исполнение в Службу в электронном виде. Переход на электронный документооборот с судами позволил значительно ускорить процедуру поступления на исполнение исполнительных документов, регистрации документов и возбуждения исполнительных производств, оптимизировать нагрузку на суды.

Одновременно с этим развивается электронное взаимодействие Службы с различными контрагентами по получению различных видов сведений об имущественном положении и доходах должников. Среди них министерство внутренних дел, которое представляет информацию на запросы о паспортном досье должника (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения), о регистрации должников по месту жительства, о наличии у должников автотранспортных средств. В Федеральной налоговой службе мы получаем информацию о счетах должников. В Росреестре — информацию о наличии недвижимого имущества, принадлежащего должникам. В Социальном фонде России получаем сведения о трудовой деятельности должников. Эта актуальная информация о работниках, у которых были изменения по работе (увольнение, прием, перевод), является крайне значимой для исполнительного производства, в первую очередь в отношении должников, скрывающих свое место работы либо часто его меняющих.

Банки тоже в списке контактов?

Дмитрий Аристов: Конечно. В 2022 году в законодательство введена обязанность банков обеспечить электронное взаимодействие с ФССП России в рамках предоставления ответов на запросы.

В настоящее время заключено 322 соглашения об электронном взаимодействии с кредитными организациями. Это позволило направить в банки более 181 млн запросов об имущественном положении граждан-должников и более 273 млн постановлений об обременении на денежные средства.

Теперь даже и решения у вас принимает робот?

Дмитрий Аристов: Не все, и не всегда. Но действительно федеральным законом введена новая форма вынесения Службой отдельных процессуальных решений в автоматическом режиме в случаях, когда оно безусловно, основано на нормах закона и не требуется личного участия судебного пристава-исполнителя.

Это постановления о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении, о приостановлении, об окончании, прекращении исполнительного производства, взыскании исполнительского сбора, об установлении и отмене установленных для должника ограничений, обращении и отмене взыскания на денежные средства должника, а также на заработную плату и иные доходы и ряд других.

Такие решения принимаются в форме постановлений Федеральной службы судебных приставов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и направляются лицам, участвующим в исполнительном производстве, через личный кабинет на портале госуслуг.

В июне 2023 года было вынесено первое постановление Федеральной службы судебных приставов в автоматическом режиме. В настоящее время вынесено уже более 473 тысяч постановлений.

Но в список невыездных робот включать должников не будет?

Дмитрий Аристов: Такое законом не предусмотрено. Данное постановление должен принимать только человек: уполномоченное должностное лицо. А вот снимать ограничение можно и в автоматическом режиме, в случае погашения долга в полном объеме.

Мы сейчас работаем над расширением перечня документов, которые можно выносить без участия судебного пристава. Помимо постановления об отмене временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации в перечень войдут постановления об окончании исполнительного производства, об отмене ограничения специальных прав должника, а также некоторые другие документы.

Возвращаясь к вашему вопросу о возможности «взыскания долга, просто нажимая на кнопки», можно сказать следующее. Мы обеспечили возможность реализации полного цикла автоматического исполнения, начиная с возбуждения исполнительного производства и заканчивая его окончанием. Но в полном объеме он применим исключительно к исполнительным производствам, по которым исполнение возможно за счет обращения взыскания на денежные средства. А как мы видим, к нам направляются судебные решения в отношении должников, не имеющих денежных средств для погашения долга в полном объеме.

Более 473 тысяч постановленийв ведомстве уже вынесено в автоматическом режиме, то есть в дело вступали роботы

Невозможно не спросить о коллекторах.

Дмитрий Аристов: Спрашивайте.

Недавно для них была введена уголовная ответственность. Чего ждать? Станете ли строже их поверять, будет ли работать уголовная ответственность?

Дмитрий Аристов: Принятый федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества. Также предусматривается уголовная ответственность за распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.

С момента осуществления надзорных функций работники ФССП России фиксировали данные нарушения со стороны профессиональных взыскателей. Так, например, сотрудниками Службы в органы внутренних дел за 8 месяцев этого года направлено более 3 тысяч материалов, свидетельствующих о нарушениях в сфере возврата просроченной задолженности, связанных с применением угроз, причинения вреда здоровью, имуществу и т.д.

Мы уверены, что после введения уголовной ответственности недобросовестные участники рынка возврата просроченной задолженности будут воздерживаться от совершения противоправных действий в отношении граждан и их имущества.

Куда обращаться должнику? Насколько быстрой будет реакция? И что с обратной связью?

Дмитрий Аристов: По факту совершения преступления обращаться необходимо в отделы судебных приставов, расположенные по месту жительства гражданина, права которого нарушены. Заявления примут и в органах внутренних дел.

Если в незаконных действиях будет усматриваться состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.57 КоАП РФ, должностные лица Службы вправе возбудить дело об административном правонарушении. В случае выявления признаков состава преступления, следы преступления будут зафиксированы и материалы направлены в МВД России для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Как в целом обстоят дела с контролем за коллекторами?

Дмитрий Аристов: С 2017 года в ФССП России рассмотрено 173 тысячи обращений по вопросам возврата просроченной задолженности в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, микрофинансовых, кредитных организаций, а также других лиц.

Составлено почти 22 тысячи протоколов об административных правонарушениях. Судами и должностными лицами ФССП России рассмотрено 17,5 тысячи дел, назначено штрафов на сумму более 892 млн рублей.Если говорить о том, кто больше всего допускает правонарушений, то здесь лидируют микрофинансовые организации. На их долю приходится 56 % всех правонарушений. Потом идут юридические лица, включенные в государственный реестр (26 %), кредитные организации (14 %), иные лица (4 %).

С 1 февраля 2024 года значительно расширится сфера контроля и надзора Службы. К числу подконтрольных юридических лиц теперь отнесены кредитные и микрофинансовые организации.

Уверен, что нам удастся навести порядок в новых подконтрольных организациях и свести допускаемые ими нарушения к минимуму.

Ключевой вопрос

Что будет считаться доказательством незаконной деятельности коллекторов?

Дмитрий Аристов: В основном нарушения в сфере возврата просроченной задолженности осуществляются с использованием средств телефонной связи, путем направления сообщений. Соответственно, у физического лица имеется возможность записать телефонный разговор, сделать скриншоты экрана телефона или фотографии переписок в социальных сетях. Указанные документы могут являться доказательствами совершения соответствующих правонарушений.

Кроме того, возможные очевидцы совершаемых противоправных деяний могут дать свидетельские показания.

При этом необходимо понимать, что уголовная ответственность наступает только в случаях, когда незаконная коллекторская деятельность сопряжена с реальной угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества.