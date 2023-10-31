Владислав КуликовДиректор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в эксклюзивном интервью «РГ» выразил уверенность, что после введения уголовной ответственности для коллекторов нарушений станет меньше. При этом он сообщил, что сотрудниками ФССП за 8 месяцев этого года было направлено в полицию более 3 тысяч материалов, свидетельствующих о нарушениях в сфере возврата просроченной задолженности, связанных с применением угроз, причинения вреда здоровью, имуществу и т.д. В целом же больше всего правонарушений при взыскании долгов, по его словам, допускают микрофинансовые организации.

Недавно для них была введена уголовная ответственность. Чего ждать, станете ли строже их поверять, будет ли работать уголовная ответственность?

Дмитрий Аристов: Принятый федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества. Также предусматривается уголовная ответственность за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.

С момента осуществления надзорных функций работники ФССП России фиксировали данные нарушения со стороны профессиональных взыскателей. Так, например, сотрудниками Cлужбы в органы внутренних дел за 8 месяцев этого года направлено более 3 тысяч материалов, свидетельствующих о нарушениях в сфере возврата просроченной задолженности, связанных с применением угроз, причинения вреда здоровью, имуществу и т.д.

Мы уверены, что после введения уголовной ответственности недобросовестные участники рынка возврата просроченной задолженности будут воздерживаться от совершения противоправных действий в отношении граждан и их имущества.

Что будет считаться доказательством незаконной деятельности коллекторов?

Дмитрий Аристов: В основном нарушения в сфере возврата просроченной задолженности осуществляются с использованием средств телефонной связи, путем направления сообщений. Соответственно, у физического лица имеется возможность записать телефонный разговор, сделать скриншоты экрана телефона или фотографии переписок в социальных сетях. Указанные документы могут являться доказательствами совершения соответствующих правонарушений.

Кроме того, возможные очевидцы совершаемых противоправных деяний могут дать свидетельские показания.

При этом необходимо понимать, что уголовная ответственность наступает только в случаях, когда незаконная коллекторская деятельность сопряжена с реальной угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества.

Куда обращаться должнику? Насколько быстрой будет реакция? И что с обратной связью?

Дмитрий Аристов: По факту совершения преступления обращаться необходимо в отделы судебных приставов, расположенные по месту жительства гражданина, права которого нарушены. Заявления примут и в органах внутренних дел.

В случае если в незаконных действиях будет усматриваться состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.57 КоАП РФ, должностные лица Службы вправе возбудить дело об административном правонарушении.

В случае выявления признаков состава преступления, следы преступления будут зафиксированы и материалы направлены в МВД России для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Как в общем обстоят дела с контролем за коллекторами?

Дмитрий Аристов: С 2017 года в ФССП России рассмотрено 173 тыс. обращений по вопросам возврата просроченной задолженности в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, микрофинансовых, кредитных организаций, а также других лиц.

Составлено почти 22 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Судами и должностными лицами ФССП России рассмотрено 17,5 тыс. дел, назначено штрафов на сумму более 892 млн руб.

Если говорить о том, кто больше всего допускает правонарушений, то здесь лидируют микрофинансовые организации. На их долю приходится 56% всех правонарушений. Потом идут юридические лица, включенные в государственный реестр (26%), кредитные организации (14%), иные лица (4%).

С 1 февраля 2024 года значительно расширится сфера контроля и надзора Службы. К числу подконтрольных юридических лиц теперь отнесены кредитные и микрофинансовые организации.

Уверен, что нам удастся навести порядок в новых подконтрольных организациях и свести допускаемые ими нарушения к минимуму.