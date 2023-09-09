Дипломат Зиновьев: 80% расчетов между странами проводится в нацвалютах

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась, более 80% расчетов между странами производится в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. 

«Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%. Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги долларом США. Фактически, уже сегодня можно констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей», — сказал Зиновьев.

Он отметил, что российские и китайские экономические операторы «массово уходят от «токсичных» валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов».

«Конечно же, международная политическая и экономическая турбулентность накладывает свой отпечаток на деятельность финансовых организаций, но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно», — пояснил дипломат.

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