МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска считает ситуацию с госдолгом США почти безвыходной: предложения неисполнимые, значит, предстоит двухкратная девальвация доллара.

«Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи (уже 1,8 миллиарда долларов в день) невозможно не замечать практически никому. Понятно, что решения есть, и не только те, которые озвучены, а именно увеличить темпы роста экономики до условных 10% в год — это вряд ли возможно в сегодняшнем американском обществе. Снизить расходы на 2 триллиона долларов в год — тоже вряд ли возможно, потому что это будет самоубийство политического класса», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Третий вопрос — забыть его или простить? Он, конечно, связан с серьезной девальвацией доллара более чем (в) два раза. А это, конечно, будет удар по беднейшим слоям американского общества. Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации», — заключил бизнесмен.