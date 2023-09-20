Татьяна ЗамахинаНеобходимо законодательно закрепить обязательство банков крупным шрифтом указывать реальные условия кэшбэка. С таким предложением выступил член Комитета Госудмы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»), комментируя «РГ» эту тему.

«Все чаще люди становятся жертвами уличных менеджеров банков, которые заманивают новых клиентов выгодными условиями, включая кэшбэк, — отметил депутат. — Оформив карту, а зачастую даже кредитную карту, граждан не уведомляют о дополнительных условиях участия в программе кэшбэка. И мы получаем тех же обманутых «вкладчиков», которые ежемесячно платят за обслуживание ненужной карты».

В законодательстве, по его словам, необходимо прописать, что банки обязуются предоставлять клиенту информацию на отдельной бумаге, где «большим шрифтом указаны реальные условия кэшбэка». А клиент должен поставить там свою подпись, добавил Чаплин.

И если банки будут лишь предоставлять клиенту огромный договор на десять листов, который невозможно изучить должным образом около метро или в аэропорту, то стоит ввести административную ответственность и штрафы для кредитных организация, добавил парламентарий. «Очень важно защитить граждан, чтобы банки не наживались на людях», — заключил Чаплин.

Ситуацию также прокомментировал юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский. По его словам, банки порой предлагают аттракцион невиданной щедрости: «кладешь деньги на карту, совершаешь покупки и получаешь те же 12-15%, только не через год, а через месяц». Такая схема по доходности напоминает финансовую пирамиду. Но в реальности все не так уж радужно, отметил эксперт.

Во-первых, размер возвращаемой части кэшбэка во всех банках составляет от 3000 до 10000 рублей, констатировал он. «Поэтому сколько процентов не объявляй для заманивания клиентов, в абсолютном выражении они никогда не превысят расчетную сумму», — добавил Хаминский. Кроме того, в программу кэшбэка попадают не все расходы, а лишь относящиеся к тем или иным категориям, и к самым популярным из них применяются самые низкие проценты. «В-третьих, польстившись на заманчивые условия, клиент обычно переводит на карточные счета больше денег, чем тратит. Соответственно, свободные средства банк использует для кредитования, получая неплохие проценты», — продолжил юрист.

Кроме того, банки по различным поводам могут менять ставки по тем или иным категориям расходов, также возможны ошибки при конвертации баллов в рубли и многое другое, добавил Хаминский.

Кэшбэк может использоваться в мошеннических схемах, рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. «Одна из последних хитростей — использование поддельных скидочных купонов и обещаний высокого кэшбэка, — отметил он. — Сейчас эта схема набирает популярность из-за широкого роста покупок на интернет-маркетплейсах».

По его словам, схема проста: злоумышленники рассылают письма от имени известных интернет-магазинов и сервисов со скидками. В письме содержится ссылка на сайт, который визуально практически неотличим от настоящего, но на самом деле контролируется мошенниками. «Пользователь переходит по ссылке, и ему предлагается ввести данные банковской карты, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Как только данные введены, деньги списываются со счета», — заявил эксперт. Он добавил, что чаще всего в ловушку попадаются пожилые люди.

«Чтобы не стать жертвой, внимательно проверяйте адреса сайтов в письмах и не вводите личные данные на подозрительных страницах. Нежданные скидки в 90% — повод насторожиться, — заявил Русяев. — И помните: чем выгоднее предложение, тем больший риск нарваться на мошенников».