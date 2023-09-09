Максим Буйлов об упрощении новой формы рубля

ЦБ неожиданно опубликовал развернутый доклад о большой пользе токенизации безналичных рублей — конечно, при всех сопутствующих рисках. Такая форма должна ускорить расчеты и исполнение смарт-контрактов (автоматического проведения сделок при достижении определенных условий). При этом токенизированные безналичные деньги будут лежать в коммерческих банках, что выгодно отличает их от цифровых рублей, остающихся в Банке России.

Сбербанк еще в ноябре 2020 года предлагал вместо возни с цифровым рублем токенизировать безналичные рубли, но тогда ЦБ настоял на своей концепции. Теперь же цифровой рубль постепенно сбрасывает часть определенных ему функций, как воздушный шар — балласт ради подъема на нужную высоту.

На этой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что функция «окрашивания» будет рассматриваться на более поздних этапах продвижения цифрового рубля. К концу 2024 года отодвинулось и внедрение технологии, позволяющей пилотировать его офлайн, о чем на прошлой неделе сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Власти делают все, чтобы интернет работал везде, так что функция и не очень нужна.

Больше двух месяцев назад в профильном законе термин «цифровой кошелек» был заменен на «цифровой счет» (см. “Ъ” от 28 июня). И глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков пояснял, что слово «кошелек» идеологически не подходит для цифрового рубля.

Все эти объяснения, упрощения, откладывания выглядят вполне логично. Счет привычен для работы с безналичными деньгами. Охват интернета в России действительно велик, при этом, по словам знающих людей, задача оплаты цифровым рублем очень нетривиальная и имеет массу подводных камней. «Окрашивание» цифровой валюты может оттолкнуть граждан от использования этой формы денег.

А что бывает, когда граждане не хотят пользоваться сервисом, видно на примере Единой биометрической системы (ЕБС), в которую с трудом удалось получить несколько сотен тысяч цифровых слепков. И как реагирует Банк России на такие вызовы, также наглядно показывает ЕБС — мегарегулятор идет по пути упрощения системы. Миллионные базы слепков, собранные коммерческими банками, которые раньше категорически не подходили для госбиометрии, теперь превращаются в вектора и легко в нее интегрируются.

Так что и с полноценным запуском цифрового рубля можно не спешить. Ведь токенизированные рубли обеспечат высокую скорость безналичных расчетов. С окрашиванием помогут электронные сертификаты, уже позволяющие оплачивать определенные категории товаров и услуг (см. “Ъ” от 11 ноября 2021 года). А с офлайн-оплатой прекрасно справятся и бумажные рубли.