Роман МаркеловРубль по-прежнему будет тяготеть к ослаблению, нефть поищет поводы подорожать до трехзначных значений, у корпораций и регуляторов будет много новостей для фондового рынка. Об этом рассказали «Российской газете» финансовые аналитики.

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

«На предстоящей неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 94-98 руб. за долл., 100-104 руб. за евро, 12,9-13,4 руб. за юань.

С экономической точки зрения по-прежнему сохраняется тенденция последних деcяти месяцев на ослабление рубля. Несмотря на высокие цены на нефть, текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить спрос на валюту для закупки импорта и для оттока капитала.

Поддержку рублю окажут сохраняющиеся продажи валюты со стороны экспортёров и продажи юаней из резервов на 2,3 млрд руб. в день в рамках бюджетных операций.

Кроме этого, в пользу рубля выступит налоговый период — на предстоящей неделе российские экспортёры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом. Российские компании обязаны до 28 сентября уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги.

Наконец, власти продолжают прорабатывать меры по увеличению предложения валюты на рынке со стороны экспортёров. С 1 октября будут введены новые экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров.

В то же время негативным фактором для рубля является введённый запрет на экспорт бензина и дизеля, который снизит приток валютной выручки в страну».

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

«Нефтяной рынок консолидируется в диапазоне 92-95 долл. за баррель Brent. Участники рынка отыграли большинство факторов, таких как дефицит предложения на рынке и сокращение экспорта со стороны РФ и Саудовской Аравии.

При этом реакция на негативные факторы минимальна. Например, итоги сентябрьского заседания ФРС США стали «холодным душем» для фондовых площадок, однако цены на нефть отреагировали сдержанно на жесткую риторику Федрезерва и последующее укрепление доллара.

Отраслевая статистика оказалась нейтральной. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на уровне рыночных ожиданий, при этом объем добычи остался неизменным, а запасы нефтепродуктов неожиданно снизились.

Поддержку нефтяному рынку оказало решение российских властей временно ограничить экспорт автомобильного топлива из-за дефицита на внутреннем рынке. На фоне глобального дефицита дизельного топлива такие новости традиционно положительно влияют на стоимость нефти.

Нефтяные котировки в значительной степени отыграли набор поддерживающих факторов, поэтому достижение уровня в 100 долл. за баррель Brent вряд ли возможно в ближайшее время. Без новых сигналов увеличения спроса на нефть, котировки, вероятно, продолжат консолидироваться на текущих значениях».

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:

«На минувшей неделе на российском рынке акций доминировали продавцы. В конце торговой пятидневки к базовым факторам снижения — попыткам рублевого укрепления, слабому общерыночному фону, дефициту драйверов для движения — добавился фактор пятницы, особенно актуальный в периоды острой геополитики. Также стоит отметить техническое охлаждение ряда перегретых бумаг, многие из которых продемонстрировали рост в десятки процентов с начала года.

Мы считаем коррекцию локальной. Вблизи текущих уровней по индексу Мосбиржи находится сильная область поддержки (2880-2930 пунктов), для ухода ниже которой нужны новые весомые негативные драйверы. На данный момент их не видно, и у нас нет ожиданий устойчивого нисходящего тренда. В начале будущей недели инвесторы могут перейти к покупкам подешевевших бумаг. Индекс Мосбиржи на неделе может двигаться в пределах 3000-3150 пунктов. Высокая дивидендная доходность российских компаний, приличные финансовые и операционные показатели лидеров российской экономики, макроэкономическая динамика и все большая вовлеченность в работу на фондовом рынке частных инвесторов могут поддержать среднесрочный растущий тренд.

Корпоративный новостной фон на предстоящей неделе обещает быть насыщенным. В понедельник Polymetal опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Во вторник на Московской бирже начнутся торги акциями Softline; пройдет общее собрание акционеров Банка Санкт-Петербург, в повестке есть вопрос утверждения дивидендов. В четверг на американском рынке выйдет квартальный отчет Nike; состоятся собрания акционеров НОВАТЭКа и Ренессанс Страхования, на встречах обсудят вопрос утверждения дивидендов. Как ожидается, в конце недели ТМК объявит цену размещения акций в рамках SPO.

Из экономической статистики и публикаций выделим сентябрьский индекс делового климата IFO Германии (понедельник), индекс доверия потребителей CB за минувший месяц и данные по новостройкам в США (вторник). В среду пройдет заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики, в этот же день в США выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования, а Росстат представит сведения за август по уровню безработицы, розничным продажам и ВВП. В четверг инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, квартальную оценку ВВП США и недельный отчет по числу первичных заявок американцев на получение пособий по безработице. Конец недели также будет насыщен статистикой, выделим предварительный сентябрьский ИПЦ в еврозоне и данные по потребительским расходам в США за август.