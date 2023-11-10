Роман МаркеловСразу несколько факторов не дадут ослабнуть рублю, у цен на нефть еще есть шансы подрасти, движение на фондовом рынке определит важная корпоративная и макроэкономическая статистика. Об этом рассказали «Российской газете» финансовые аналитики.

Рубль

Наталья Ващелюк, главный аналитик Совкомбанка:

«В течение ближайшей недели курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в диапазоне 92-94 руб.

Сохранится действие факторов, сдерживающих ослабление рубля. Высокие процентные ставки повышают привлекательность сбережений и инвестиционных инструментов в национальной валюте. Так, средняя процентная ставка по вкладам на один год после заседания Банка России выросла на 1 процентный пункт и превысила 10,2%. Более жесткие денежно-кредитные условия также ограничивают кредитование, рост экономической активности и импорт.

Продолжают действовать требования об обязательной продаже валютной выручки, утвержденные в октябре. Так, по данным Банка России, чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в октябре выросли до $12,5 млрд ($9,2 млрд — в сентябре, $7,2 млрд — в августе). Кроме того, цены на нефть находились на повышенном уровне в сентябре и октябре. Влияние цен на нефть на курс рубля проявляется с запаздыванием, что должно стать дополнительным фактором поддержки курса национальной валюты в ближайшие недели».

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

«Нефтяной рынок продолжает корректироваться вниз по мере снижения рисков широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке. Основные опасения строились вокруг увеличения предложения нефти на мировом рынке. Так, Бразилия активно увеличивает добычу после смягчения ограничений со стороны США, а Иран нарастил добычу до пятилетнего максимума.

Со стороны экономических данных поддержки так же не наблюдалось. Данные по Китаю отразили дефляцию в октябре, как в потребительских ценах, так и в оптовом сегменте. Это является свидетельством невысокого конечного спроса и деловой активности в КНР, что проецируется на ожидания более слабого спроса на энергоносители. Против нефти двигался и доллар США, укрепляющийся после серии ястребиных заявлений со стороны представителей Федрезерва.

Кратковременную поддержку смогли оказать лишь отраслевые данные из США. Снижение коммерческих запасов нефти и бензина оказалось значительнее рыночных ожиданий, а уровень добычи сократился сразу на 0,2 млн баррелей в сутки, до 11,2 млн баррелей в сутки.

Понижательная коррекция нефтяного рынка выглядит избыточной и строится на опасениях краткосрочного увеличения предложения. Геополитические риски говорят о возможности восстановления позиций нефтяных котировок. Вероятно, стоимость Brent в ближайшие дни консолидируется около значения 80 долл. за баррель».

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:

«На предстоящей неделе боковик на российском рынке акций может сохраниться, индекс Мосбиржи не оставит попыток пробиться к полуторагодовым максимумам вблизи 3300 пунктов, но гасить их могут как мощное техническое сопротивление на уровне 3260-3280 пунктов, так и ценовая неуверенность в нефти в сочетании с крепостью рубля. Тем не менее в отдельных акциях возможны заметные движения на насыщенном новостном корпоративном фоне. На внешние настроения может оказать влияние важная макростатистика.

В понедельник Московская биржа и Русагро опубликуют финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года. Совет директоров ВУШ Холдинга обсудит обратный выкуп акций. В этот день также выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. На следующий день картину на рынке нефти дополнит ежемесячный отчет МЭА. Ключевой статистикой вторника и всей недели станет октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) США — динамика этого показателя служит важным ориентиром для ФРС при принятии решений в части денежно-кредитной политики. Также в этот день в еврозоне будут обнародованы данные по ВВП за третий квартал и индекс экономических настроений от ZEW.

В середине недели тон настроениям с утра может задать блок октябрьских данных по экономике КНР, в частности, объём промышленного производства и уровень безработицы в Китае. Про динамику промпроизводства в среду расскажут и в еврозоне, а в США выйдут данные по розничным продажам за минувший месяц. В четверг вновь отметим американскую статистику — недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и сведения по объём промпроизводства за октябрь. МТС в этот день опубликует финрезультаты по МСФО за третий квартал 2023 года. В конце недели станет известна информация о темпах роста потребительских цен в еврозоне, в США выйдут данные по новостройкам. Из корпоративных событий пятницы отметим собрание акционеров TCS Group, в повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций».