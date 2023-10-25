Число выявленных ЦБ фальшивых рублей снизилось на 31,2% в третьем квартале

Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Центробанк в прошлом квартале обнаружил на 31,2% меньше поддельных рублей, чем за такой же период годом ранее, говорится в материалах регулятора.

«В третьем квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 106 поддельных денежных знаков Банка России, что на 31,21% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (4 515)», — сообщил Центробанк.

В том числе в отчетном периоде были выявлены 2 284 поддельные пятитысячные банкноты, 140 двухтысячных, 570 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей.

Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (одна). Также было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей и 21 — в 5 рублей.

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