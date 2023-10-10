Свыше 700 жителей Палестины погибли после обострения конфликта с Израилем. Об этом 10 октября сообщило агентство «Аль-Язан» со ссылкой на министерство здравоохранения государства.

«704 человека погибли и около 3900 получили ранения в результате нападений израильтян на палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан», — заявило агентство в Telegram.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что более 900 жителей Израиля погибли в результате атак радикального палестинского движения «ХАМАС».

Также 10 октября ЦАХАЛ сообщила, что полностью контролирует южную границу с сектором Газа. С начала дня проникновений на территорию Израиля на этом участке не было.

10 октября жительница Израиля рассказала «Известиям» об обстановке в стране. Она отметила, что ей страшно даже просто выйти на улицу. Местная жительница рассказала, что она хотела помочь людям, простым жителям, купить то, что им надо, и не оставить в трудную минуту. Пока магазин был открыт, было проведено несколько обстрелов.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 и 9 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября его истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.