Цена нефти Brent превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. По данным биржи, Brent выросла в цене на 2,48%, до $94,1 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре подорожал на 2,48%, до $90,7 за баррель.

Нефть начала дорожать на этой неделе на фоне ослабления доллара. Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) во втором полугодии по сравнению с первым превзойдет предложение на 1,24 млн б/с. По данным МЭА, предложение нефти отстает от растущего спроса, из-за чего повышаются цены.

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