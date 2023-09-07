Активы благотворительных фондов закрыли полугодие символическим ростом
За первое полугодие 2023 года активы крупнейших фондов целевого капитала выросли всего на 1,6%, до 138 млрд руб. Во многом это было следствием отрицательной переоценки портфеля акций Росбанка, распределение которого в прошлом году утроило размер сегмента. В целом же конъюнктура фондового рынка способствовала высокой доходности управления. Тем не менее участники рынка считают, что для диверсификации фондам будет полезна возможность покупать активы в дружественных странах.
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Источник: по данным Национальной ассоциации эндаументов.