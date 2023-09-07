Целевые не оправдывают средства

Активы благотворительных фондов закрыли полугодие символическим ростом

За первое полугодие 2023 года активы крупнейших фондов целевого капитала выросли всего на 1,6%, до 138 млрд руб. Во многом это было следствием отрицательной переоценки портфеля акций Росбанка, распределение которого в прошлом году утроило размер сегмента. В целом же конъюнктура фондового рынка способствовала высокой доходности управления. Тем не менее участники рынка считают, что для диверсификации фондам будет полезна возможность покупать активы в дружественных странах.

Управляющая компания Активы под управлением (млрд руб.) Изм. с начала года (%) Количество целевых капиталов (шт.) Количество уникальных клиентов (шт.)
«ТКБ Инвестмент Партнерс» 23,60 -2,4 34 26
«ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 15,52 -6,0 1 1
«ВИМ Инвестиции» 15,12 -2,6 89 55
УК «Тринфико» 14,99 -6,1 5 5
«РВМ Капитал» 14,98 -4,2 2 2
БКС 14,15 н.д. н.д.
«Первая» 12,24 75,5 24 22
«ААА Управление капиталом» 11,40 3,6 82 70
«РБ Капитал» 7,08 2,1 2 2
«Альфа-Капитал» 5,73 -6,2 25 13

Источник: по данным Национальной ассоциации эндаументов.

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